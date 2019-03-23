Швеция бьет Румынию на старте отбора на Евро-2020

Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Швеция бьет Румынию на старте отбора на Евро-2020 2019-03-23T21:52:09+02:00 Футбол Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Швеции начала отбор на чемпионат Европы 2020 года домашней победой над Румынией. Хозяева поля на протяжении семи минут дважды расписались в воротах соперника – отличились Квайсон и Классон, а незадолго после перерыва Кешерю сократил отставание и вернул в матч интригу. Впрочем, спасти хотя бы ничью румынам не удалось.

Швеция – Румыния – 2:1

Голы: Квайсон (33), Классон (40) – Кешерю (58)

Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Люстиг (Крафт, 24), Хеландер, Гранквист, Ольссон, Ларссон, Форсберг (Свенссон, 68), Классон, Квайсон (Исак, 89), Берг.

Румыния: Тэтэрушану, Бэлуцэ (Иван, 78), Григоре, Маня, Банку, Марин, Кипчу, Митрицэ (Кешерю, 46), Станчу, Сэпунару, Пушкаш (Хаджи, 64).

Предупреждения: Григоре (72), Хаджи (79), Сэпунару (82), Свенссон (90), Ларссон (90).

N Команды И В Н П М О 1 МАЛЬТА 1 1 0 0 2-1 3 2 ШВЕЦИЯ 1 1 0 0 2-1 3 3 ИСПАНИЯ 0 0 0 0 - 0 4 НОРВЕГИЯ 0 0 0 0 - 0 5 РУМЫНИЯ 1 0 0 1 1-2 0 6 ФАРЕРЫ 1 0 0 1 1-2 0

Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.

Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".

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