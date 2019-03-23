Швеция бьет Румынию на старте отбора на Евро-2020
Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года
Сборная Швеции начала отбор на чемпионат Европы 2020 года домашней победой над Румынией. Хозяева поля на протяжении семи минут дважды расписались в воротах соперника – отличились Квайсон и Классон, а незадолго после перерыва Кешерю сократил отставание и вернул в матч интригу. Впрочем, спасти хотя бы ничью румынам не удалось.
Швеция – Румыния – 2:1
Голы: Квайсон (33), Классон (40) – Кешерю (58)
Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Люстиг (Крафт, 24), Хеландер, Гранквист, Ольссон, Ларссон, Форсберг (Свенссон, 68), Классон, Квайсон (Исак, 89), Берг.
Румыния: Тэтэрушану, Бэлуцэ (Иван, 78), Григоре, Маня, Банку, Марин, Кипчу, Митрицэ (Кешерю, 46), Станчу, Сэпунару, Пушкаш (Хаджи, 64).
Предупреждения: Григоре (72), Хаджи (79), Сэпунару (82), Свенссон (90), Ларссон (90).
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|МАЛЬТА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|2
|ШВЕЦИЯ
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3
|ИСПАНИЯ
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|4
|НОРВЕГИЯ
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|5
|РУМЫНИЯ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|6
|ФАРЕРЫ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.
Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".
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