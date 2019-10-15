Швеция – Испания и другие матчи дня отбора на Евро-2020

Сегодня, 15 октября будут сыграны матчи восьмого тура отборочного раунда на чемпионат Европы-2020 в группах D, F, G и J. В центральном матче игрового дня Швеция примет Испанию. Ранее сборная Украины обыграла Португалию и вышла в финальную часть Евро.
Группа J
19:00 Финляндия – Армения ТК: "Футбол 1"
21:45 Лихтенштейн – Италия oll.tv
21:45 Греция – Босния oll.tv
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИТАЛИЯ
|7
|7
|0
|0
|20-3
|21
|2
|ФИНЛЯНДИЯ
|7
|4
|0
|3
|9-8
|12
|3
|АРМЕНИЯ
|7
|3
|1
|3
|13-12
|10
|4
|БОСНИЯ
|7
|3
|1
|3
|16-12
|10
|5
|ГРЕЦИЯ
|7
|1
|2
|4
|7-12
|5
|6
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|7
|0
|2
|5
|2-20
|2
Группа D
21:45 Швейцария – Ирландия oll.tv
21:45 Гибралтар – Грузия oll.tv
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИРЛАНДИЯ
|6
|3
|3
|0
|6-2
|12
|2
|ДАНИЯ
|6
|3
|3
|0
|16-5
|12
|3
|ШВЕЙЦАРИЯ
|5
|2
|2
|1
|10-5
|8
|4
|ГРУЗИЯ
|6
|1
|2
|3
|4-8
|5
|5
|ГИБРАЛТАР
|5
|0
|0
|5
|0-16
|0
Группа F
21:45 Швеция – Испания ТК: "Футбол 1"
21:45 Румыния – Норвегия oll.tv
21:45 Фареры – Мальта oll.tv
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИСПАНИЯ
|7
|6
|1
|0
|18-4
|19
|2
|ШВЕЦИЯ
|7
|4
|2
|1
|17-8
|14
|3
|РУМЫНИЯ
|7
|4
|1
|2
|16-7
|13
|4
|НОРВЕГИЯ
|7
|2
|4
|1
|12-9
|10
|5
|МАЛЬТА
|7
|1
|0
|6
|2-17
|3
|6
|ФАРЕРЫ
|7
|0
|0
|7
|3-23
|0
Группа G
21:45 Израиль – Латвия oll.tv
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬША
|8
|6
|1
|1
|13-2
|19
|2
|АВСТРИЯ
|8
|5
|1
|2
|17-7
|16
|3
|МАКЕДОНИЯ
|8
|3
|2
|3
|10-11
|11
|4
|СЛОВЕНИЯ
|8
|3
|2
|3
|13-8
|11
|5
|ИЗРАИЛЬ
|7
|2
|2
|3
|12-14
|8
|6
|ЛАТВИЯ
|7
|0
|0
|7
|1-24
|0
Ранее мы писали, что перед началом матча игроков сборной Украины зарядили божественным исполнением гимна Украины в исполнении хора Веревки и 70 тысяч зрителей на трибунах. 125 человек из Национального хора имени Григория Веревки так спели, что футболисты просто не имели права проиграть.
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