Швеция – Испания и другие матчи дня отбора на Евро-2020

Сегодня, 15 октября будут сыграны матчи восьмого тура отборочного раунда на чемпионат Европы-2020 в группах D, F, G и J. В центральном матче игрового дня Швеция примет Испанию. Ранее сборная Украины обыграла Португалию и вышла в финальную часть Евро.

Группа J

19:00 Финляндия – Армения ТК: "Футбол 1"

21:45 Лихтенштейн – Италия oll.tv

21:45 Греция – Босния oll.tv

N Команды И В Н П М О 1 ИТАЛИЯ 7 7 0 0 20-3 21 2 ФИНЛЯНДИЯ 7 4 0 3 9-8 12 3 АРМЕНИЯ 7 3 1 3 13-12 10 4 БОСНИЯ 7 3 1 3 16-12 10 5 ГРЕЦИЯ 7 1 2 4 7-12 5 6 ЛИХТЕНШТЕЙН 7 0 2 5 2-20 2

Группа D

Реклама

21:45 Швейцария – Ирландия oll.tv

21:45 Гибралтар – Грузия oll.tv

N Команды И В Н П М О 1 ИРЛАНДИЯ 6 3 3 0 6-2 12 2 ДАНИЯ 6 3 3 0 16-5 12 3 ШВЕЙЦАРИЯ 5 2 2 1 10-5 8 4 ГРУЗИЯ 6 1 2 3 4-8 5 5 ГИБРАЛТАР 5 0 0 5 0-16 0

Группа F

В тренде Украина едет на Евро-2020: команда Шевченко сняла скальп с чемпионов Европы

21:45 Швеция – Испания ТК: "Футбол 1"

21:45 Румыния – Норвегия oll.tv

Реклама

21:45 Фареры – Мальта oll.tv

N Команды И В Н П М О 1 ИСПАНИЯ 7 6 1 0 18-4 19 2 ШВЕЦИЯ 7 4 2 1 17-8 14 3 РУМЫНИЯ 7 4 1 2 16-7 13 4 НОРВЕГИЯ 7 2 4 1 12-9 10 5 МАЛЬТА 7 1 0 6 2-17 3 6 ФАРЕРЫ 7 0 0 7 3-23 0

Группа G

21:45 Израиль – Латвия oll.tv

N Команды И В Н П М О 1 ПОЛЬША 8 6 1 1 13-2 19 2 АВСТРИЯ 8 5 1 2 17-7 16 3 МАКЕДОНИЯ 8 3 2 3 10-11 11 4 СЛОВЕНИЯ 8 3 2 3 13-8 11 5 ИЗРАИЛЬ 7 2 2 3 12-14 8 6 ЛАТВИЯ 7 0 0 7 1-24 0

Ранее мы писали, что перед началом матча игроков сборной Украины зарядили божественным исполнением гимна Украины в исполнении хора Веревки и 70 тысяч зрителей на трибунах. 125 человек из Национального хора имени Григория Веревки так спели, что футболисты просто не имели права проиграть.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама