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Швеция – Испания и другие матчи дня отбора на Евро-2020

15 октября, 13:09

Завершение октябрьского марафона

Сегодня, 15 октября будут сыграны матчи восьмого тура отборочного раунда на чемпионат Европы-2020 в группах D, F, G и J. В центральном матче игрового дня Швеция примет Испанию. Ранее сборная Украины обыграла Португалию и вышла в финальную часть Евро.

Группа J

19:00 Финляндия – Армения ТК: "Футбол 1"

21:45 Лихтенштейн – Италия oll.tv

21:45 Греция – Босния oll.tv

N

Команды

ИВНПМО
1ИТАЛИЯ770020-321
2 ФИНЛЯНДИЯ74039-812
3 АРМЕНИЯ731313-1210
4 БОСНИЯ731316-1210
5 ГРЕЦИЯ71247-125
6 ЛИХТЕНШТЕЙН70252-202

Группа D

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21:45 Швейцария – Ирландия oll.tv

21:45 Гибралтар – Грузия oll.tv

N

Команды

ИВНПМО
1 ИРЛАНДИЯ63306-212
2 ДАНИЯ633016-512
3 ШВЕЙЦАРИЯ522110-58
4 ГРУЗИЯ61234-85
5 ГИБРАЛТАР50050-160

Группа F

В тренде
Украина едет на Евро-2020: команда Шевченко сняла скальп с чемпионов Европы

21:45 Швеция – Испания ТК: "Футбол 1"

21:45 Румыния – Норвегия oll.tv

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21:45 Фареры – Мальта oll.tv

N

Команды

ИВНПМО
1 ИСПАНИЯ761018-419
2 ШВЕЦИЯ742117-814
3 РУМЫНИЯ741216-713
4 НОРВЕГИЯ724112-910
5 МАЛЬТА71062-173
6 ФАРЕРЫ70073-230

Группа G

21:45 Израиль – Латвия oll.tv

N

Команды

ИВНПМО
1ПОЛЬША861113-219
2 АВСТРИЯ851217-716
3 МАКЕДОНИЯ832310-1111
4 СЛОВЕНИЯ832313-811
5 ИЗРАИЛЬ722312-148
6 ЛАТВИЯ70071-240

Ранее мы писали, что перед началом матча игроков сборной Украины зарядили божественным исполнением гимна Украины в исполнении хора Веревки и 70 тысяч зрителей на трибунах. 125 человек из Национального хора имени Григория Веревки так спели, что футболисты просто не имели права проиграть.

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сборная Швеции сборная Испании Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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