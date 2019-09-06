Швеция не пожалела Фареры: обзор отборочного матча на Евро-2020

Голы и лучшие моменты матча отбора на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Фарер продолжает отборочный турнир к чемпионату Европы 2020 года без единого набранного очка. В Матче пятого тура островитяне дома крупно уступили Швеции со счетом 0:4. Дубль в матче оформил Исак, еще по мячу на свой счет записали Линделеф и Квайсон.

Тем не менее, фарерцы сумели в текущем отборе хотя бы забить, а вот Гибралтар при пяти поражения ни разу не поразил ворота соперника, а в последнем матче проиграл Дании со счетом 0:9.

N Команды Реклама И В Н П М О 1 ИСПАНИЯ 5 5 0 0 13-3 15 2 ШВЕЦИЯ 5 3 1 1 12-7 10 3 НОРВЕГИЯ 5 2 2 1 10-7 8 4 РУМЫНИЯ 5 2 1 2 12-7 7 5 МАЛЬТА 5 1 0 4 2-12 3 6 ФАРЕРЫ 5 0 0 5 3-16 0

Фареры – Швеция – 0:4

Голы: Исак (12, 15), Линделеф (23), Квайсон (41)

Фареры: Нильсен, Юнсен (Ватнсдаль, 46), Грегерсен, Давидсен, Эдмундссон, Ханссон, Фредериксберг (Бьярталуйд, 63), Ольсен (Ольсен, 76), Ватнхамар, Аскхам, Бальдвинссон.

Швеция: Ольсен, Линделеф, Гранквист, Бенгтссон, Люстиг (Крафт, 46), Экдаль (Свенссон, 63), Ларссон (Дурмаз, 73), Ольссон, Квайсон, Исак, Берг.

Предупреждение: Грегерсен (28).

Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.

Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".

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