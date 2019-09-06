Швеция не пожалела Фареры: обзор отборочного матча на Евро-2020

Сборная Фарер продолжает отборочный турнир к чемпионату Европы 2020 года без единого набранного очка. В Матче пятого тура островитяне дома крупно уступили Швеции со счетом 0:4. Дубль в матче оформил Исак, еще по мячу на свой счет записали Линделеф и Квайсон.
Тем не менее, фарерцы сумели в текущем отборе хотя бы забить, а вот Гибралтар при пяти поражения ни разу не поразил ворота соперника, а в последнем матче проиграл Дании со счетом 0:9.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИСПАНИЯ
|5
|5
|0
|0
|13-3
|15
|2
|ШВЕЦИЯ
|5
|3
|1
|1
|12-7
|10
|3
|НОРВЕГИЯ
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|4
|РУМЫНИЯ
|5
|2
|1
|2
|12-7
|7
|5
|МАЛЬТА
|5
|1
|0
|4
|2-12
|3
|6
|ФАРЕРЫ
|5
|0
|0
|5
|3-16
|0
Фареры – Швеция – 0:4
Голы: Исак (12, 15), Линделеф (23), Квайсон (41)
Фареры: Нильсен, Юнсен (Ватнсдаль, 46), Грегерсен, Давидсен, Эдмундссон, Ханссон, Фредериксберг (Бьярталуйд, 63), Ольсен (Ольсен, 76), Ватнхамар, Аскхам, Бальдвинссон.
Швеция: Ольсен, Линделеф, Гранквист, Бенгтссон, Люстиг (Крафт, 46), Экдаль (Свенссон, 63), Ларссон (Дурмаз, 73), Ольссон, Квайсон, Исак, Берг.
Предупреждение: Грегерсен (28).
Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.
Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".
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