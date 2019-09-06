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Швеция не пожалела Фареры: обзор отборочного матча на Евро-2020

6 сентября, 08:39

Голы и лучшие моменты матча отбора на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Фарер продолжает отборочный турнир к чемпионату Европы 2020 года без единого набранного очка. В Матче пятого тура островитяне дома крупно уступили Швеции со счетом 0:4. Дубль в матче оформил Исак, еще по мячу на свой счет записали Линделеф и Квайсон.

Тем не менее, фарерцы сумели в текущем отборе хотя бы забить, а вот Гибралтар при пяти поражения ни разу не поразил ворота соперника, а в последнем матче проиграл Дании со счетом 0:9.

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Команды

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ИВНПМО
1  ИСПАНИЯ550013-315
2  ШВЕЦИЯ531112-710
3  НОРВЕГИЯ522110-78
4  РУМЫНИЯ521212-77
5  МАЛЬТА51042-123
6  ФАРЕРЫ50053-160

Фареры – Швеция – 0:4
Голы: Исак (12, 15), Линделеф (23), Квайсон (41)

Фареры: Нильсен, Юнсен (Ватнсдаль, 46), Грегерсен, Давидсен, Эдмундссон, Ханссон, Фредериксберг (Бьярталуйд, 63), Ольсен (Ольсен, 76), Ватнхамар, Аскхам, Бальдвинссон.

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Швеция: Ольсен, Линделеф, Гранквист, Бенгтссон, Люстиг (Крафт, 46), Экдаль (Свенссон, 63), Ларссон (Дурмаз, 73), Ольссон, Квайсон, Исак, Берг.

Предупреждение: Грегерсен (28).

Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.

Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".

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видео голов сборная Швеции Сборная Фарерских островов Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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