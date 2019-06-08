Швеция разгромила Мальту в отборе на Евро-2020
Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года
Сборная Швеции разгромила команду Мальты в матче третьего тура отборочного турнира за право поехать на чемпионат Европы 2020 года. Начало разгрому уже на 2 минуте положил Робин Квайсон, а после перерыва его поддержали Виктор Классон и Александер Исак.
Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча
Швеция – Мальта – 3:0
Голы: Квайсон (2), Классон (50), Исак (81)
Швеция: Ольсен, Люстиг, Янссон, Хеландер, Аугустинссон, Ольссон, Классон, Экдаль (Ларссон, 77), Форсберг, Квайсон (Гвидетти, 85), Берг (Исак, 69).
Мальта: Бонелло, Мускат, Борг (Апап, 80), Аджиус, Корбалан, Гэмбин, Греч (Фенек, 64), Мускат, Эффионг, Монтебелло (Нвоко, 71), Мбонг.
Предупреждение: Монтебелло (35).
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИСПАНИЯ
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|2
|ШВЕЦИЯ
|3
|2
|1
|0
|8-4
|7
|3
|РУМЫНИЯ
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|4
|МАЛЬТА
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|5
|НОРВЕГИЯ
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|6
|ФАРЕРЫ
|3
|0
|0
|3
|3-10
|0
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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