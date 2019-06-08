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Швеция разгромила Мальту в отборе на Евро-2020

8 июня, 10:24

Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Швеции разгромила команду Мальты в матче третьего тура отборочного турнира за право поехать на чемпионат Европы 2020 года. Начало разгрому уже на 2 минуте положил Робин Квайсон, а после перерыва его поддержали Виктор Классон и Александер Исак.

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Швеция – Мальта – 3:0
Голы: Квайсон (2), Классон (50), Исак (81)

Швеция: Ольсен, Люстиг, Янссон, Хеландер, Аугустинссон, Ольссон, Классон, Экдаль (Ларссон, 77), Форсберг, Квайсон (Гвидетти, 85), Берг (Исак, 69).

Мальта: Бонелло, Мускат, Борг (Апап, 80), Аджиус, Корбалан, Гэмбин, Греч (Фенек, 64), Мускат, Эффионг, Монтебелло (Нвоко, 71), Мбонг.

Предупреждение: Монтебелло (35).

N

 Команды

ИВНПМО
1 ИСПАНИЯ33008-29
2 ШВЕЦИЯ32108-47
3 РУМЫНИЯ31117-54
4 МАЛЬТА31022-63
5 НОРВЕГИЯ30216-72
6 ФАРЕРЫ30033-100

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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Тег сборная Швеции, Евро-2020, сборная Мальты

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Сегодня|Спорт

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