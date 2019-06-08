Швеция разгромила Мальту в отборе на Евро-2020

Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Швеции разгромила команду Мальты в матче третьего тура отборочного турнира за право поехать на чемпионат Европы 2020 года. Начало разгрому уже на 2 минуте положил Робин Квайсон, а после перерыва его поддержали Виктор Классон и Александер Исак.

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Швеция – Мальта – 3:0

Голы: Квайсон (2), Классон (50), Исак (81)

Швеция: Ольсен, Люстиг, Янссон, Хеландер, Аугустинссон, Ольссон, Классон, Экдаль (Ларссон, 77), Форсберг, Квайсон (Гвидетти, 85), Берг (Исак, 69).

Мальта: Бонелло, Мускат, Борг (Апап, 80), Аджиус, Корбалан, Гэмбин, Греч (Фенек, 64), Мускат, Эффионг, Монтебелло (Нвоко, 71), Мбонг.

Предупреждение: Монтебелло (35).

N Команды И В Н П М О 1 ИСПАНИЯ 3 3 0 0 8-2 9 2 ШВЕЦИЯ 3 2 1 0 8-4 7 3 РУМЫНИЯ 3 1 1 1 7-5 4 4 МАЛЬТА 3 1 0 2 2-6 3 5 НОРВЕГИЯ 3 0 2 1 6-7 2 6 ФАРЕРЫ 3 0 0 3 3-10 0

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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