Швеция завоевала бронзовые медали женского чемпионата мира

Футболистка из Англии повторила скандальный жест оппонентки из США

Фото: AFP

Женская сборная Швеции по футболу завоевала бронзовые награды чемпионата мира 2019 года. В матче за третье место шведки обыграли команду Англии. Счет в матче уже на 11-й минуте открыла Косоваре Асллани, а спустя 11 минут преимущество скандинавской команды увеличила София Якобссон. Англичанки усилиями Франчески Кирби еще до перерыва один гол отквитали, но отыграться не смогли. Окончательный счет матча – 2:1 в пользу Швеции.

Интересно, что Кирби отметила взятие ворот точно таким же жестом, как это сделал в матче против англичанок в полуфинале американка Алекс Морган. Напомним, после забитого мяча Морган изобразила чаепитие, за что на нее обрушился шквал критики, приплетая сюда политику.

Как мы писали ранее, лидер женской сборной Украины по футзалу рассказала об отношениях девушек в Европе и Украине. "В женском футболе – более 90 процентов лесбиянок, - заявила Юлия Форсюк. - В Европе – это норма, все открыто. В Украине это тоже есть, но, мне кажется, здесь в более закрытой форме".

Между тем в США набирает обороты скандал - там в женских соревнованиях по тяжелой атлетике победил мужчина. Коллеги возмущены. И волнуются, что этот случай может перерасти в массовое явление. Недовольство выразили даже олимпийские чемпионы.

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