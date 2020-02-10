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Шведская машина времени: Ибрагимович побил невероятный рекорд прошлого века

10 февраля, 10:30

Златан стал самым возрастным футболистом, забивавшим в миланском дерби. Швед сделал это в 38 лет и 129 дней

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

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Форвард "Милана" Златан Ибрагимович, отличившись в матче чемпионата Италии с "Интером", стал самым возрастным автором гола в истории миланского дерби в рамках Серии А. На момент взятия ворот "нерадзурри" Златану было 38 лет и 129 дней. Впрочем, гол Ибрагимовича не сильно помог его клубу. Напомним, ведя 2:0, "Милан" проиграл "Интеру" 2:4.

Смотрите рекордный гол Ибрагимовича

В качестве самого возрастного автора гола в Derby della Madonnina Златан Ибрагимович превзошел своего соотечественника Нильса Лидхольма, который выступал за "россонери" в середине прошлого века и забил "Интеру", когда ему было 38 лет и 43 дня.

Обзор матча "Интер" – "Милан" (4:2)

"Трудно объяснить, что произошло, – не находит себе места после поражения от "Интера" Златан Ибрагимович. – В перерыве, ведя 2:0, мы говорили о том, что первые 15 минут второго тайма будут решающими, и именно в этом отрезке и пропустили два гола. "Милан" перестал играть, верить и прессинговать. После перерыва в нашей игре все рухнуло. Наверное, многое зависит от опыта, потому что нужно понимать, как контролировать игру со счетом 2:0. Первый тайм от "Милана" был практически идеальным. "Интер" в это время не был похож на команду со второго места. Он показал себя после перерыва"

Как мы писали ранее, "Верона" шокировала "Ювентус": не спас даже Роналду, забив рекордный гол для туринцев. Гранд вынужден был капитулировать на выезде – 1:2.

Также мы рассказывали, что "пушка" Малиновского помогла "Аталанте" одолеть "Фиорентину". Встреча, прошедшая во Флоренции, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Источник: Сегодня|Спорт

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