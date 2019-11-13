Шведский аншлаг против "Динамо": в Мальме размели билеты по 1500 гривен на игру с киевлянами

28 ноября в матче Лиги Европы "Мальме" дома попытается взять реванш у команды Алексея Михайличенко

Стадион "Мальме" / Фото: Facebook

В матче пятого тура группового раунда Лиги Европы против "Мальме", который определит дальнейшую еврокубковую судьбу "Динамо", против киевлян будет болеть полный стадион соперника. Как сообщили в украинском клубе со ссылкой на пресс-службу шведов, за две недели до поединка, который пройдет 28 ноября, уже практически все билеты проданы.

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Предстоящий поединок Лиги Европы пройдем на новом стадионе "Мальме", рассчитанном на 21 000 зрителей. При этом на сегодняшний день продано уже более 19 тысяч тикетов. Таким образом аншлаг – неизбежен.

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Отметим, что цены на билеты на поединок "Мальме" – "Динамо" варьируются от 100 до 595 крон. В переводе на украинскую валюту, диапазон цен составляет 250 – 1487 гривен.

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Напомним, после четырех туров "Динамо", набрав шесть очков, делит первое место с "Копенгагеном". В спину им дышит "Мальме", у которого пять турнирных пунктов. В 1/16 Лиги Европы выходят две лучшие команды группы.

Добавим, что предыдущий визит "Динамо" в Скандинавию завершился ничьей 1:1 в матче с датским "Копенгагеном":

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