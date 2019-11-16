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Шведский форвард подвергся расистским оскорблениям в матче с Румынией

16 ноября, 13:29

Арбитр на время остановил матч

Александер Исак

Александер Исак / Фото: Instagram

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Нападающий сборной Швеции Александер Исак столкнулся с расизмом в отборочном матче Евро-2020 с командой Румынии в Бухаресте.

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Темнокожий футболист, выступающий за клуб "Реал Сосьедад", вышел на замену на 78-й минуте и вскоре пожаловался судье на расистские оскорбления со стороны трибун. Арбитру пришлось на время остановить поединок.

"Я лишь спросил у рефери, слышал ли он что-нибудь. Спустя пару минут он остановил игру и подтвердил, что что-то слышал. Расизму нет места в обществе. Это невероятно печально", – сказал Александер Исак.

Благодаря победе над Румынией сборная Швеции гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы – 2020.

Как мы писали ранее, расизмом на "украинском классико" занялась полиция: против фанатов "Динамо" открыли дело. Оно находится на личном контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

При этом сами ультрас "Динамо", комментируя обвинения в расизме, заявили: "Это была акция в поддержку пятнистых сов. Как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные".

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расизм сборная Швеции сборная Румынии Александер Исак

Источник: Сегодня|Спорт

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