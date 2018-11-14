Шведский вратарь в соцсетях показал жуткую травму головы

Сегодня, 13:43

Голкипер "Уотфорда" получил серьезное рассечение во время тренировки

Травма Понтуса Дальберга. Фото sportbible.com
Травма Понтуса Дальберга. Фото sportbible.com

Вратарь "Уотфорда" Понтус Дальберг получил серьезное повреждение во время тренировки. "Такое происшествие случилось с нашим вратарем Дальбергом на тренировке в воскресенье утром. Он получил коленом в лоб и просто хотел встать и уйти", – написал в своем микроблоге в Twitter другой голкипер английского клуба Бен Фостер.

На травму 19-летнего футболиста сразу обратили внимание партнеры по команде. Дальберг получил всю необходимую врачебную помощь.

"Уотфорд" в субботу сыграл вничью с "Саутгемптоном" (1:1) в матче чемпионата Англии и с 20-ю очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Ранее в среду стало известно, что главой английского футбола станет женщина-президент телеканала про животных. Руководитель телеканала Animal Planet Сюзанна Диннейдж возглавит английскую Премьер-лигу в следующем году.

Напомним, что в октябре тяжелую травму руки получил Лео Месси. Лидер каталонского клуба сломал руку в матче "Барселона" – "Севилья".

Также в прошлом месяце Андрей Ярмоленко оступился и получил травму: украинца увезла с поля медицинская машина.
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Сегодня|Спорт

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