Шведский вратарь в соцсетях показал жуткую травму головы
Голкипер "Уотфорда" получил серьезное рассечение во время тренировки
Вратарь "Уотфорда" Понтус Дальберг получил серьезное повреждение во время тренировки. "Такое происшествие случилось с нашим вратарем Дальбергом на тренировке в воскресенье утром. Он получил коленом в лоб и просто хотел встать и уйти", – написал в своем микроблоге в Twitter другой голкипер английского клуба Бен Фостер.
GRAPHIC CONTENT ALERT !! So this happened to our young GK @pontusdahlberg in training on Sunday morning!!! Took a knee to the forehead and genuinely wanted to just get up and walk it offpic.twitter.com/8mC1xEH0A5— Ben Foster (@BenFoster) November 13, 2018
На травму 19-летнего футболиста сразу обратили внимание партнеры по команде. Дальберг получил всю необходимую врачебную помощь.
"Уотфорд" в субботу сыграл вничью с "Саутгемптоном" (1:1) в матче чемпионата Англии и с 20-ю очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Ранее в среду стало известно, что главой английского футбола станет женщина-президент телеканала про животных. Руководитель телеканала Animal Planet Сюзанна Диннейдж возглавит английскую Премьер-лигу в следующем году.
Напомним, что в октябре тяжелую травму руки получил Лео Месси. Лидер каталонского клуба сломал руку в матче "Барселона" – "Севилья".
Также в прошлом месяце Андрей Ярмоленко оступился и получил травму: украинца увезла с поля медицинская машина.
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