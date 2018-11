Шведский вратарь в соцсетях показал жуткую травму головы

Вратарь "Уотфорда" Понтус Дальберг получил серьезное повреждение во время тренировки. "Такое происшествие случилось с нашим вратарем Дальбергом на тренировке в воскресенье утром. Он получил коленом в лоб и просто хотел встать и уйти", – написал в своем микроблоге в Twitter другой голкипер английского клуба Бен Фостер.

GRAPHIC CONTENT ALERT !! So this happened to our young GK @pontusdahlberg in training on Sunday morning!!! Took a knee to the forehead and genuinely wanted to just get up and walk it offpic.twitter.com/8mC1xEH0A5