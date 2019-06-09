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Швейцария – Англия: где смотреть онлайн матча за третье место Лиги наций

9 июня, 12:32

Фавориты поединка – британцы. В полуфиналах турнира обе сборные проиграли с одинаковым счетом 1:3

Форвард сборной Англии Герри Кейн
Форвард сборной Англии Герри Кейн. Фото: AFP

В воскресенье, 9 июня, на стадионе "Афонсу Энрикиш" в португальском городе Гимарайнш состоится матч за третье место Лиги наций УЕФА. За "бронзу" турнира поспорят сборные Швейцарии и Англии. Начало встречи – в 16:00. Отметим, что обладатель третьего места на турнире получит призовые в размере 3,5 млн евро, тогда как проигравшей команде достанется миллионом меньше. Напомним, в финальном поединке турнира встретятся Португалия и Голландия: где смотреть онлайн Португалия – Голландия финал Лиги наций 9 июня.

Фаворитом матча за "бронзу" Лиги наций букмекеры называют Англию. На ее победу в основное время установлен коэффициент 2.05, на ничью – 3.60, на победу Швейцарии – 3.50. Что касается выигрыша с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то тут котировки следующие: 1.57 – на Англию, 2.50 – на Швейцарию.

Где смотреть матч Швейцария – Англия

  • Воскресенье, "Футбол 2" 16:00 live
  • Oll.tv (в подписке) live
  • Воскресенье, "Футбол 1" 01:30 повтор
  • Понедельник, "Футбол 2" 12:15 повтор
  • Понедельник, "Футбол 1" 18:45 повтор

Онлайн матча Португалия – Голландия в финале Лиге наций

Напомним, в полуфиналах Лиги Наций Англия проиграла Голландии 1:3, а Швейцария с тем же счетом уступила хозяевам турнира португальцам:

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Тег сборная Англии, сборная Швейцарии, Лига наций

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Сегодня|Спорт

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