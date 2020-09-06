Швейцария – Германия: онлайн матча соперников сборной Украины по Лиге наций

Поединок соседей, которые недосчитались очков в первом туре, начинается в 21:45 в Базеле

Сегодня в Европе проходят еще 10 матчей Лиги наций, которые открывают программу второго тура. На нашем сайте идет онлайн-трансляция Испания – Украина. Также в 21:45 открывают свой поединок соперники парней Андрея Шевченко по группе высшего дивизиона турнира: сборные Швейцарии и Германии играют на арене "Санrт-Якоб Парк" в Базеле. Мы ведем трансляцию поединка с комментариями, фото и видео интересных моментов.

Швейцария – Германия

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Соперники хорошо знают друг друга и являются не только географическими соседями, но и находятся недалеко в мировом рейтинге. Причем сейчас Швейцария даже располагается выше, чем "Бундестим", – на 12-й позиции, а гости – на 15-й. Три дня назад команды не наилучшим образом начали сезон Лиги наций. И если подопечные Владимира Петковича уступили украинцам, но немцы упустили победу над испанцами в конце пятой добавленной минуты.

Статистика личных встреч. Оппоненты противостояли друг другу аж 51 раз. Правда, у "крестоносцев" – всего девять побед, тогда как у сборной Германии – 36. Еще шесть раз судьи фиксировали ничью. Интересно, что последний раз судьба сводила команды в 2012 году, когда в товарищеском матче футболисты устроили голевую феерию, в которой Швейцария победила со счетом 5:3. Причем на этом же стадионе в Базеле.

Рефери. Главный арбитр поединка – 35-летний англичанин Майкл Оливер. За восемь лет работы в качестве рефери ФИФА он отработал на 62 международных матчах. В частности, судил встречи Швейцария – Исландия (6:0 в 2018 году в Лиге наций), Германия – Австралия (2:2 в 2015-м), "Шахтер" – "Базель" (4:1 в Лиге Европы в августе в Германии).

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Где смотреть. На украинском телевидении встречу в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Начнется трансляция в 21:35. В повторе матч значится в программе понедельника в 18:55 на канале "Футбол 1". Матчи Лиги наций можно смотреть в интернете на сервисе OLL.TV.

Прогнозы. Букмекерские конторы фаворитами называют гостей из Германии, давая на них коэффициент 1.80-1.90. На Швейцарию можно поставить с коэффициентом 4.30, на ничью – 3.75. В поединке ожидают 2-3 гола, а самым вероятным автором забитого мяча значится Тимо Вернер (коэф. – 2.40).

Смотрите обзор матча Германия – Испания:

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