Швейцария назвала состав в Лиге наций против Украины со звездами "Арсенала", "Боруссии" и "Бенфики"

Наш первый соперник в элитном дивизионе опубликовал заявку на сентябрьские поединки

Меньше недели остается до премьерного в этом году матча сборной Украины. Подопечные Андрея Шевченко в своем первом поединке среди элиты Лиги наций сыграют во Львове с командой Швейцарии 3 сентября. Сегодня наш будущий соперник определился с расширенной заявкой на встречу с "сине-желтыми". Тем временем, вратарь "Реала" рассказал, за чем приехал в сборную Украины.

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57-летний тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович включил в список 23 игроков, о чем сообщил сайт Швейцарского футбольного союза. Присутствует здесь звездный полузащитник лондонского "Арсенала" Гранит Джака, форвард португальской "Бенфики" Харис Сеферович, вратарь Ян Зоммер и защитник Нико Эльведи из немецкой "Боруссии" из Менхенгладбаха, а также другие заметные легионеры.

Напомним, что 6 сентября оба соперники проведут следующие матчи: украинцы поедут в Мадрид к испанцам, а Швейцария примет команду Германии.

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