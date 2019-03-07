Швейцарские фаны повесили на футбольные ворота цепь с замком из-за Лиги чемпионов
Болельщики "Люцерна" протестовали против раннего начала поединка Кубка Швейцарии
Болельщики швейцарского клуба "Люцерн" устроили акцию протеста против раннего начала игры Кубка Швейцарии с "Янг Бойз". Игра должна была начаться в 6 часов вечера по местному времени, чтобы не помешать показу на ТВ матчей Лиги чемпионов. Подобные меры вызвали недовольство у местных болельщиков.
Перед началом встречи представители фанатской группировки вышли на поле, выстроившись в ряд. После этого они повесили на ворота цепь с замком и вернулись на сектор. Болельщики развернули на своем секторе баннер с надписью: "Прайм-тайм может подождать".
В итоге начало встречи пришлось отложить на несколько минут, пока сотрудники стадиона пытались сломать замок.
Стоит отметить, что игру "Люцерн" – "Янг Бойз" ранее уже переносили на неделю из-за масштабного ежегодного карнавала, проходящего в Люцерне. В матче 1/4 финала Кубка Швейцарии "Люцерн" обыграл "Янг Бойз" со счетом – 4:0.
Напомним, что сегодня в 1 /8 финала Лиги Европы сыграет свой матч представитель Украины. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Динамо".
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