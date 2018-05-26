Швейцарский суд не указ: в ФИФА ответили на снятие обвинений с Платини

Сегодня, 16:00

Платини был отстранен за нарушение кодекса этики

Мишель Платини. Фото AFP
Мишель Платини. Фото AFP

Международная федерация футбола (ФИФА) не отменит отстранение экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, несмотря на решение прокуратуры Швейцарии снять обвинения в коррупции с бывшего главы организации.

"Господин Платини был отстранен за нарушение кодекса этики. Решение поддержал Спортивный арбитражный суд (CAS), который утвердил решение комитета, но сократил срок дисквалификации Платини с 6 до 4 лет. ФИФА и CAS никогда не сомневались в том, что господин Платини никогда не проходил по этому уголовному делу в Швейцарии. Состав преступления в швейцарском законодательстве несколько отличается от того, что принимает во внимание кодекс этики ФИФА.

Ни комиссия по этике ФИФА, ни CAS не рассматривали того факта, совершил Платини уголовное преступление или нет. Решение CAS о том, что Платини совершил ряд нарушений кодекса этики, было подтверждено Верховным судом Швейцарии", – говорится в заявлении ФИФА, текст которого приводит AFP.

В марте этого года Мишель Платини рассказал, что экс-президент ФИФА Зепп Блаттер – большой эгоист, который "спасал свою шкуру" и "хотел снять с него скальп".
футбол, Мишель Платини, ФИФА

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Источник:

Championat.ru

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