Українська
$ 27,14
30,87
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Сидите дома! Мадридский "Реал" запретил своим фанатам праздновать чемпионство на улице

15 июля, 09:16

Олег Люлька Олег Люлька

"Королевский клуб" призвал болельщиков оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом

Мадридский "Реал" призвал своих фанатов оставаться дома и не устраивать в городе массовые гулянья в случае завоевания командой титула чемпионов Испании. Напомним, "Королевский клуб" уже в четверг гарантированно завоюет чемпионство, если обыграет на своем поле "Вильярреал".

"Осталось всего два тура Примеры, и мы, как и "Барселона", сохраняем шансы на чемпионство. Если "Реал" станет чемпионом, наши игроки не отправятся к традиционным местам празднований, в частности, к площади Сибелес, – говорится на сайте мадридского "Реала". – Просим наших болельщиков не собираться там в случае завоевания титула. Всем нам стоит проявить максимальную ответственность, чтобы избежать риска заражения. "Реал" благодарит болельщиков за понимание. Мы бы хотели разделить успех нашей команды и тренерского штаба с болельщиками, но в нынешней ситуации приходится прибегнуть к чрезвычайным мерам"

Реклама

"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / Фото: Reuters

Ранее мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда заявил, что будет лучше всего, если болельщики "Реала" будут встречать чемпионов, едущих на автобусе, с балконов своих домов.

Читайте также: Бейл во время матча потроллил главного тренера "Реала", притворившись спящим: видео

Реклама

Напомним, на днях "Ливерпуль" обвинил своих фанатов в разгоне второй волны коронавируса. Чемпионы Англии выразили негодование по поводу бурного празднования болельщиками команды долгожданного титула на улицах города.

Болельщики "Ливерпуля" празднуют победу в чемпионате Англии Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Мадрид фанаты празднование чемпионат Испании Реал Мадрид

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"На трибунах дети 6 лет. Водитель – без маски": тотальное нарушение карантина в украинском футболеФутбол
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболу
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
Финал Кубка Украины: онлайн матча
Финал Кубка Украины: онлайн матча "Динамо" – "Ворскла"Футбол
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участников
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участниковЧУ по футболу
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча "Ньюкасл" – "Вест Хэм"Футбол
Чемпион Беларуси сдался под атакой коронавируса: матч Милевского и Хачериди переносят
Чемпион Беларуси сдался под атакой коронавируса: матч Милевского и Хачериди переносятФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять