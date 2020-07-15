Сидите дома! Мадридский "Реал" запретил своим фанатам праздновать чемпионство на улице

Мадридский "Реал" призвал своих фанатов оставаться дома и не устраивать в городе массовые гулянья в случае завоевания командой титула чемпионов Испании. Напомним, "Королевский клуб" уже в четверг гарантированно завоюет чемпионство, если обыграет на своем поле "Вильярреал".

"Осталось всего два тура Примеры, и мы, как и "Барселона", сохраняем шансы на чемпионство. Если "Реал" станет чемпионом, наши игроки не отправятся к традиционным местам празднований, в частности, к площади Сибелес, – говорится на сайте мадридского "Реала". – Просим наших болельщиков не собираться там в случае завоевания титула. Всем нам стоит проявить максимальную ответственность, чтобы избежать риска заражения. "Реал" благодарит болельщиков за понимание. Мы бы хотели разделить успех нашей команды и тренерского штаба с болельщиками, но в нынешней ситуации приходится прибегнуть к чрезвычайным мерам"

Реклама

"Реал" Мадрид / Фото: Reuters

Ранее мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда заявил, что будет лучше всего, если болельщики "Реала" будут встречать чемпионов, едущих на автобусе, с балконов своих домов.

Читайте также: Бейл во время матча потроллил главного тренера "Реала", притворившись спящим: видео

Реклама

Напомним, на днях "Ливерпуль" обвинил своих фанатов в разгоне второй волны коронавируса. Чемпионы Англии выразили негодование по поводу бурного празднования болельщиками команды долгожданного титула на улицах города.

Болельщики "Ливерпуля" празднуют победу в чемпионате Англии Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама