"Сила, воля плюс характер": Северная Ирландия в меньшинстве вырвала ничью у Румынии в Лиге наций

Хозяевам в лиге В вчера не повезло, норвежцы и словаки уступили, шотландцы и румыны не выиграли

В субботу вечером состоялось еще восемь матчей стартового тура Лиги наций. Один из самых драматичных прошел в Бухаресте, где во втором по силе дивизионе встречались сборные Румынии и Северной Ирландии.

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Румыны, будучи в роли фаворита, не смогли обыграть гостей из Великобритании. Подопечные Мирела Рэдоя открыли счет на 25-й минуте усилиями Джордже Пушкаша. А когда французский рефери Франсуа Летесье удалил Джоша Мадженниса, то казалось, что хозяева уверенно доведут встречу до победы. Однако команда Северной Ирландии не сдавалась и сравняла счет на 87-й минуте! Полузащитник "Кардиффа" Гэвин Уайт, который вышел на замену во втором тайме, принес гостям ничью – 1:1. Смотрите обзор поединка.

Вчера Нидерланды додавили Польшу без Левандовского.

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А группу В1 возглавила сборная Австрии, которая с бывшим динамовцем Драговичем в составе несколько неожиданно победила в гостях Норвегию – 2:1. Хозяев не спас даже гол звездного форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Еще в одном матче лиги В сборная Словакии уступила дома соседям из Чехии – 1:3.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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