"Силикошечка": жена экс-капитана "Динамо" ударила ананасами по безответной любви

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Сексапильная жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка снова взрывает интернет. В этот раз самая откровенная девушка украинского футбола Ирина Морозюк опубликовала эротическое фото с ананасами, которыми пикантно закрыла свою грудь. Подписчики красотки опять сходят с ума:

Просто космос!

Классные ананасики

Силикошечка

Твоему мужу повезло

Как бы без ананасов?

Читайте также: Как же я о нем мечтала: невеста Зинченко радуется пополнению в семье еще до свадьбы

Смотрите, как Ирина Морозюк открывает бутылку грудью

Ирина Морозюк открывает бутылку грудью Видео: Instagram

Отметим, что Ирина Морозюк и не скрывает, что увеличивала свою грудь при помощи операции. "От Николая поступило предложение о пластике: "Любимая, у тебя очень красивая, маленькая грудь, но если ты хочешь больше, то я не против". И через месяц я уже была с красивым вторым размером", – признавалась ранее супруга футболиста.

Читайте также: Боксерская драка жен экс-игроков "Динамо" завершилась страстным поцелуем

Кстати, в этот раз откровенным фото сообщение Ирины Морозюк в Instagram не ограничилось. Она дала свои советы – как спастись от безответной любви. Среди них и такие:

Садимся перед зеркалом и говорим такие слова: "Кто на свете всех мудрее, красивее и милее? Так это же я! И это меня там кто-то не любит??? Неееет, вообще-то, это я тебя не люблю.

Встаем, тихонечко убираем все вещи, напоминающие о человеке (можно сжечь, но сильно много действий и чести), и просто выбрасываем в мусор. Удаляем музыку и фотки.

Это я написала для тех, кому совсем х***ово. У меня обычно было так – перешагнула и пошла дальше. Потому что каждому рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех.

Смотрите, как Ирина Морозюк зажигает со своей подругой Анной Мандзюк

Анна Мандзюк и Ирина Морозюк

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram