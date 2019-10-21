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"Силикошечка": жена экс-капитана "Динамо" ударила ананасами по безответной любви

21 октября, 23:56

Ирина Морозюк продолжает зажигать!

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Сексапильная жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка снова взрывает интернет. В этот раз самая откровенная девушка украинского футбола Ирина Морозюк опубликовала эротическое фото с ананасами, которыми пикантно закрыла свою грудь. Подписчики красотки опять сходят с ума:

  • Просто космос!
  • Классные ананасики
  • Силикошечка
  • Твоему мужу повезло
  • Как бы без ананасов?

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Смотрите, как Ирина Морозюк открывает бутылку грудью

Ирина Морозюк открывает бутылку грудью Видео: Instagram

Отметим, что Ирина Морозюк и не скрывает, что увеличивала свою грудь при помощи операции. "От Николая поступило предложение о пластике: "Любимая, у тебя очень красивая, маленькая грудь, но если ты хочешь больше, то я не против". И через месяц я уже была с красивым вторым размером", – признавалась ранее супруга футболиста.

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Кстати, в этот раз откровенным фото сообщение Ирины Морозюк в Instagram не ограничилось. Она дала свои советы – как спастись от безответной любви. Среди них и такие:

  • Садимся перед зеркалом и говорим такие слова: "Кто на свете всех мудрее, красивее и милее? Так это же я! И это меня там кто-то не любит??? Неееет, вообще-то, это я тебя не люблю.
  • Встаем, тихонечко убираем все вещи, напоминающие о человеке (можно сжечь, но сильно много действий и чести), и просто выбрасываем в мусор. Удаляем музыку и фотки.
  • Это я написала для тех, кому совсем х***ово. У меня обычно было так – перешагнула и пошла дальше. Потому что каждому рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех.

Смотрите, как Ирина Морозюк зажигает со своей подругой Анной Мандзюк

Анна Мандзюк и Ирина Морозюк

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WAGs Ирина Морозюк

Источник: Сегодня|Спорт

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