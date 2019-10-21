"Силикошечка": жена экс-капитана "Динамо" ударила ананасами по безответной любви

Сексапильная жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка снова взрывает интернет. В этот раз самая откровенная девушка украинского футбола Ирина Морозюк опубликовала эротическое фото с ананасами, которыми пикантно закрыла свою грудь. Подписчики красотки опять сходят с ума:
- Просто космос!
- Классные ананасики
- Силикошечка
- Твоему мужу повезло
- Как бы без ананасов?
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Смотрите, как Ирина Морозюк открывает бутылку грудью
Отметим, что Ирина Морозюк и не скрывает, что увеличивала свою грудь при помощи операции. "От Николая поступило предложение о пластике: "Любимая, у тебя очень красивая, маленькая грудь, но если ты хочешь больше, то я не против". И через месяц я уже была с красивым вторым размером", – признавалась ранее супруга футболиста.
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Кстати, в этот раз откровенным фото сообщение Ирины Морозюк в Instagram не ограничилось. Она дала свои советы – как спастись от безответной любви. Среди них и такие:
- Садимся перед зеркалом и говорим такие слова: "Кто на свете всех мудрее, красивее и милее? Так это же я! И это меня там кто-то не любит??? Неееет, вообще-то, это я тебя не люблю.
- Встаем, тихонечко убираем все вещи, напоминающие о человеке (можно сжечь, но сильно много действий и чести), и просто выбрасываем в мусор. Удаляем музыку и фотки.
- Это я написала для тех, кому совсем х***ово. У меня обычно было так – перешагнула и пошла дальше. Потому что каждому рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех.
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