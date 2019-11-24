Сильный дождь заставил судей перенести матч чемпионата Италии, хотя команды хотели играть

"Лечче" украинца Евгения Шахова и "Кальяри" должны были стартовать в 21:45, но теперь сыграют в понедельник

Матчу "Лечче" - "Кальяри" помешал сильный дождь

Не все запланированные на воскресенье матчи чемпионата Италии состоялись. В частности, встречу в Лечче, где местная команда должна была принять "Кальяри", перенесли из-за сильного дождя. Смотрите расписание, результаты и видеообзоры матчей 13-го тура Серии А.

Игра "Лечче" – "Кальяри" должна была начаться в воскресенье в 21:45. Но судьи сначала отложили матч на некоторые время, надеясь на милость природы. Однако, поскольку дождь не прекращался, в итоге перенесли поединок на другой день. Смотрите, как рефери с капитанами команд принимал решение.

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При этом футболисты готовы были играть, требовала зрелища и публика. Но это не оказало должного воздействия на представителей судейского корпуса. Интересно, что в стартовом составе хозяев должен был выйти украинский полузащитник Евгений Шахов. В этом сезоне бывший игрок "Днепра" забил в семи матчах один мяч.

По последней информации, встреча "Лечче" – "Кальяри" состоится в понедельник, в 16:00.

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