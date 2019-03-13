Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Симеоне прокомментировал нецензурный жест Роналду: "Он показал характер"

Сегодня, 16:12

Аргентинский наставник сделал комплимент португальцу и согласился с поражением

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: AFP
Симеоне прокомментировал нецензурный жест Роналду: "Он показал характер" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/90f/a0b/5c890fa0b614e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/90f/a0b/5c890fa0b614e.png Футбол Аргентинский наставник сделал комплимент португальцу и согласился с поражением

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне отреагировал на жест нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду после празднования третьего гола. Как сообщалось ранее, лидер "Ювентуса" Роналду провел просто чумовой матч против "Атлетико" в Лиге чемпионовотгрузив сопернику три мяча и выбив "матрасников" из Лиги чемпионов. А ведь финал турнира, напомним, в этом году пройдет именно на стадионе "Атлетико".

После завершению матча с мадридцами Криштиану Роналду отомстил тренеру "Атлетико". Португалец ответил на жесты Диего Симеоне, три недели назад пытавшегося "показать фанатам, что у нас есть яйца".

"Криштиану – лучший в мире, в больших матчах он способен на большую игру. Он видел, как я сделал это на "Ванда Метрополитано" и тоже показал характер", – цитирует 48-летнего тренера Football Italia.

Также Симеоне поздравил "Ювентус" с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов и признал, что соперник играл лучше.

"Был момент, когда Мората бил головой, но не более. "Юве" постоянно двигался и входил в нашу штрафную, поэтому нам приходилось защищаться. Я должен поздравить "Ювентус". Они хорошо атаковали, были лучше нас и заслужили победу", – заявил аргентинец на пресс-конференции.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига чемпионов, Атлетико Мадрид, Криштиану Роналду, Ювентус Турин, Диего Симеоне

Вы сейчас просматриваете новость " Симеоне прокомментировал нецензурный жест Роналду: "Он показал характер"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Eurosport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ювентус" за день заработал сумму, которой хватило бы украинским клубам на два года

Сегодня, 15:32

Туринский клуб продал билетов на поединок с "Атлетико на рекордную сумму

Роналду встал вровень с экс-нападающим "Шахтера"

Сегодня, 13:13

До Криштиану в Лиге чемпионов только Луис Адриано делал хет-трики в двух матчах с одним соперником

Роналду померялся "характером" с Симеоне: ответный жест звезды "Ювентуса"

Сегодня, 09:56

Уничтожив "Атлетико" тремя голами, лидер туринцев припомнил тренеру мадридцев его скандальные движения

Бенефис Роналду: обзор чумового матча "Ювентус" – "Атлетико" в Лиге чемпионов

Сегодня, 08:51

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Турине

Король Турина: хет-трик Криштиану Роналду выводит "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов

Вчера, 23:56

Туринцы отыгрались после поражения на выезде благодаря трем голам португальской звезды

Онлайн ответного матча Лиги чемпионов "Ювентус" – "Атлетико": решающий гол забил Роналду с пенальти

Вчера, 22:01

Текстовая трансляция ответной встречи 1/8 финала в Турине с обзором всех голов

Киевлянам предлагают зарплаты под 40 тыс, но они не идут работать

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

Пенсии-2019. Кто останется без надбавок

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

​У Порошенко отреагировали на видео, где он снял шапку с девушки

В Украине начинают снос "хрущевок"

Боевики «ЛНР» несут потери - ликвидированы двое боевиков

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму
Загрузка...

Зинченко после разгрома "Шальке" превратился в Коноплянку

Сегодня, 10:49

Украинский защитник "МанСити" посмеялся над разгромленным Конопой и ушел с поля в его футболке

"Островитянин" Дима Пидручный: что известно об украинце, сотворившем сенсацию на чемпионате мира

Вчера, 11:26

27-летний спортсмен родился в Тернопольской области, женат на коллеге по сборной, собирает значки и отрывается на рок-фестивалях

Российскую красавицу из UFC изуродовали во время боя

11 марта, 17:27

Яне Куницкой сломали нос, но она все равно победила Мерион Рено

Селезнев вспомнил переезд в Россию в разгар войны: "Иначе я не смог бы смотреть в глаза своей жене"

11 марта, 13:20

Бывший форвард сборной Украины заявил, что "кормил, кормит и будет кормить семью, пока не сдохнет"

"Шахтер" и "Динамо" громят соперников: результаты всех матчей 21 тура чемпионата Украины

10 марта, 20:40

"Шахтер" в Харькове уничтожил "Карпаты" и сделал подарок Фонсеке, а киевляне после 0:3 в Англии победили "Арсенал" 4:0

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников