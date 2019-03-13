Симеоне прокомментировал нецензурный жест Роналду: "Он показал характер"
Аргентинский наставник сделал комплимент португальцу и согласился с поражением
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне отреагировал на жест нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду после празднования третьего гола. Как сообщалось ранее, лидер "Ювентуса" Роналду провел просто чумовой матч против "Атлетико" в Лиге чемпионов, отгрузив сопернику три мяча и выбив "матрасников" из Лиги чемпионов. А ведь финал турнира, напомним, в этом году пройдет именно на стадионе "Атлетико".
После завершению матча с мадридцами Криштиану Роналду отомстил тренеру "Атлетико". Португалец ответил на жесты Диего Симеоне, три недели назад пытавшегося "показать фанатам, что у нас есть яйца".
"Криштиану – лучший в мире, в больших матчах он способен на большую игру. Он видел, как я сделал это на "Ванда Метрополитано" и тоже показал характер", – цитирует 48-летнего тренера Football Italia.
Также Симеоне поздравил "Ювентус" с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов и признал, что соперник играл лучше.
"Был момент, когда Мората бил головой, но не более. "Юве" постоянно двигался и входил в нашу штрафную, поэтому нам приходилось защищаться. Я должен поздравить "Ювентус". Они хорошо атаковали, были лучше нас и заслужили победу", – заявил аргентинец на пресс-конференции.
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