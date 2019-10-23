Симферополь в огне: горит бывший стадион первых чемпионов независимой Украины по футболу

В Симферополе произошло возгорание на стадионе "Локомотив", который до оккупации Россией Крыма был домашней ареной первых чемпионов независимой Украины по футболу – клуба "Таврии". Горели подтрибунные помещения.
Пожар охватил площадь в 300 квадратных метров. Ближе к полудню он был локализован и потушен.
Отметим, что, переехав на материковую Украину, команда под названием "Таврия Симферополь" сейчас проводит свои матчи в городе Берислав Херсонской области. На данный момент она занимает предпоследнее, десятое, место в группе Б третьего по силе украинского футбольного дивизиона.
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Как сообщалось ранее, под Севастополем взорвался и сгорел военный грузовик оккупантов. В общем насчитали около 10 взрывов. Очевидцы сообщают, что загорелась кабина КамАЗа, из нее выскочили вооруженные люди в масках. После инцидента снимавших происшествие заставили удалить фото.
Добавим, что не так давно в Германии вспыхнул поезд с сотнями футбольных фанатов. В результате пожара пострадали три человека.
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