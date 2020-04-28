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"Симптомы были, но никто не тестировался": в английском клубе халатно отнеслись к коронавирусу

28 апреля, 09:06

Александр Трикиша

Игроков с симптомами не проверяли, несмотря на заражение главного тренера

Полузащитник лондонского "Арсенала" Даниель Себальос рассказал, что в клубе не проводили тестирование футболистов на наличие инфекции коронавируса, хотя у некоторых футболистов были симптомы заболевания. И это при том, что главный тренер команды Микель Артета переболел коронавирусом.

"Я проснулся и увидел новость, что Артета сдал положительный тест на коронавирус. Команда была немедленно помещена на карантин, и у некоторых игроков были симптомы, но никто не проходил тестирование.

Я делаю все возможное. Трудно быть вдали от семьи, хотя в Англии мы можем легко выйти из дома и пойти погулять", – сказал футболист в интервью Movistar plus.

Ранее мы писали, что первый клуб английской Премьер-лиги открыл тренировочный лагерь. "Арсенал" начал занятия с учетом ограничений во время пандемии.

Напомним, что сегодня была названа новая дата возобновления чемпионата Англии. Представители клубов обсудят планы по возобновлению сезона 1 мая.

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чемпионат Англии Арсенал Лондон коронавирус Дани Себальос

Источник: Сегодня|Спорт

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