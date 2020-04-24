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Синий бомбардир сборной Англии с трудом держался на ногах на глазах у своей жены: смешное видео игрока

24 апреля, 09:45

Елена Павлова

Все семейство Варди сменило свой цвет ради челленджа

Нападающий "Лестера" и сборной Англии Джейми Варди на карантине воплотил в жизнь стильную задумку – 33-летний футболист и вся его семья перекрасили волосы в синий цвет, а дедушка даже пожертвовал своей бородой. Ранее мы рассказывали о боксерских навыках англичанина: форвард "Лестера" Варди нокаутировал своего партнера в стиле Ломаченко.

После покраски в синий цвет семейство Варди приняло участие в смешном благотворительном челлендже #BigNightSpin – перед тем, как нанести удар по воротам, человек должен 10 раз покрутиться кругов вокруг мяча. А потом, с трудом удерживаясь на ногах, добежать до мяча и отправить его в сетку.

Читайте также: От работника фабрики до игрока месяца в Англии – Варди стал лучшим в октябре

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Недавно мы рассказывали, что Варди уже как Шевченко. Бомбардир из "Лестера" в четвертый раз стал отцом. По этому показателю Джейми догнал главного тренера сборной Украины.

А ранее неугомонный Джейми Варди в образе Человека-паука напал на футболистов "Лестера".

Смотрите, как Варди забивает за "Лестер" в чемпионате Англии

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семья волосы Лестер Джейми Варди челлендж синий

Источник: Сегодня|Спорт

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