"Синяя эскадра" идет на Джеко: где смотреть матч Италия – Босния и Герцеговина

Что нужно знать о поединке стартового тура Лиги наций во Флоренции

Во второй день стартового тура Лиги наций сборная Италии примет во Флоренции Боснию и Герцеговину. Поединок первой группы пройдет на стадионе "Артемио Франки". Начало в 21:45. Ранее мы сообщали, что легенды сборной Италии помогут Красному Кресту в борьбе с коронавирусом.

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В Украине поединок покажет телеканал "Футбол 1". Также трансляция из Италии доступна на ресурсе Oll.tv (в подписке). Отметим, что матч во Флоренции станет первым для нового тренера сборной Боснии Душана Баевича, который сменил Роберта Просинечки после неудачи в квалификации Евро-2020.

Несколько потерь понесли перед поединком итальянцы. Защитник "Интера" Алессандро Бастони покинул расположение сборной с мышечной травмой и в сентябрьских матчах Лиги наций он уже не сыграет. Нападающий "Ювентуса" Федерико Бернардески также не поможет команде из-за мышечного повреждения. Многих игроков не досчиталась Босния. В частности, хавбека "Барселоны" Миралема Пьянича, который заразился коронавирусом.

В нападении "Скуадра Адзурра" рассчитывает на полузащитник английского "Челси" Жоржиньо, который забил в трех из четырех последних матчей за сборную Италии. Хотя в 18 встречах до этого отличился только раз. И все четыре гола – с пенальти!

История личных встреч

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Между собой Италия и Босния ранее встречались лишь дважды, и обе встречи выиграли маститые апеннинцы.

Статистика и цифры

Сборная Италии имеет 11 побед подряд во всех турнирах;

Босния и Герцеговина смогла выиграть только 2 матча из 5-ти последних;

Гости не играли вничью на протяжении 8-ми матчей;

Два предыдущих поединка Босния и Герцеговина завершила со счетом 3:0;

Италия пропустила только 2 мяча в 5-ти последних матчах, забив в ворота соперников 21 гол.

Что говорили перед матчем

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини: "Хотим начать столь же успешно, как закончили 10 месяцев назад, чтобы болельщики продолжали нас поддерживать. Пока сборная показывала хорошие результаты, но мы способны прибавить в очень многих аспектах как технически, так и тактически. Мы ежедневно работаем, чтобы прогрессировать. Лига наций – важный для нас турнир, потому что финальная стадия будет играться в Италии".

Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко: "Очень обидно, что этот матч играется сейчас, когда ни одна из команд не готова на 100%. У нас отсутствуют очень многие, включая Миралема Пьянича. В любом случае постараемся сыграть так же удачно (я не говорю о результате), как играли против Италии в квалификации Евро-2020 в Турине (Италия выиграла 2:1. – Ред.)".

Что говорят букмекеры

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Абсолютным фаворитом этой встречи, по мнению букмекеров, является Италия. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.30, на выигрыш Боснии – 9.50, на ничью – 4.80. Самый популярный счет – 2:0 в пользу "синей эскадры" – 6.00.

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