"Синяя" зависимость: новичок "Реала" взбудоражил болельщиков чехлом своего телефона

Эден Азар, купленный Королевским клубом за 100 миллионов евро, заставил пустить слезу фанов "Челси"

Эден Азар. Фото: Официальный сайт ФК "Реал" Мадрид

Новоиспеченный вингер "Реала" Эден Азар продолжает использовать чехол для телефона, на котором присутствует атрибутика "Челси". Соответствующая деталь замечена на фото, которое было сделано по прилете Королевского клуба в Монреаль, где мадридская команда уже начала готовиться к новому сезону. На снимке видно, что новичок "сливочных" держит в руке телефон, на чехле которого изображены его трое сыновей в футболках "Челси".

Фанатов "Челси" это фото растрогало до слез. "Челси" у него в сердце. Если "Челси", то это навсегда", – пишут болельщики "синих" в соцсетях.

Как мы писали ранее, 28-летний Азар перешел в "Реал" из "Челси" за 100 млн евро. Эта сумма может вырасти еще на 45 миллионов за счет бонусов. Бельгийский футболист подписал с Королевским клубом контракт до лета 2024 года. За "Челси" он выступал в период с 2012 по 2019 год.

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Также мы писали, что на презентацию Азара в "Реале" пришло в четыре раза больше людей, чем на весь чемпионат Украины. Представление бельгийца собрало на трибунах "Сантьяго Бернабеу" 50 тысяч болельщиков. Это в разы больше, чем на всех шести матчах последнего тура чемпионата Украины вместе взятых!

Смотрите, как Азар забивал за "Челси" в финале Лиги Европы

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