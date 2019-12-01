Система VAR облажалась в чемпионате Англии: судьи пропустили игру рукой и засчитали гол

"Саутгемптон" переиграл "Уотфорд"

Скандальный эпизод произошел вчера в матче чемпионата Англии между "Саутгемптоном и "Уотфордом", в котором хозяева победили – 2:1. Хотя "Уотфорд", занимающий последнее место в Премьер-лиге, открыл счет на 24-й минуте. Но на 79-й и 83-й "Саутгемптон" двумя голами все перевернул. Однако, как оказалось, в атаке при первом забитом мяче судьи пропустили игру рукой. К слову, смотрите расписание и результаты матчей 14-го тура АПЛ.

На 78-й минуте Мусса Дженепо врывался в штрафную площадь и, пробегая в согнутом положении мимо Холебаса, вингер из Мали подыграл себе рукой. Мяч отлетел в нее от ноги защитника. Сначала этого никто не заметил. В комнате ВАР обычно просматривают каждый гол, но видеосудьи не обратили на это внимания. Вероятно, смотрели эпизод с других ракурсов. Соответственно, главному судье Майклу Оливеру никто не подсказал.

Режиссер трансляции тоже ничего не заметил: кадры, которые дали в эфир с другого ракурса, никак не намекали на игру рукой, только на сам гол. Первый повтор, на котором было видно игру рукой, пустили в эфир лишь в добавленное время. Нарушение сложно разглядеть без замедления.

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Пресс-офицер "Уотфорда" после игры объяснил: у ВАР не было камеры под нужным для корректного просмотра углом. Правда, у судей вроде бы есть доступ ко всем камерам телевидения. Они, вероятно, просто не смотрели эпизод с точки из-за ворот.

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Тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль не стал отрицать, что ему повезло: "Мы довольны VAR, потому что он делает хорошую работу. Видеосудьи не всегда будут принимать верные решения. Невозможно увидеть все – иногда с VAR везет, иногда нет".

Смотрите, как ранее "Уотфорд" обыгрывал "Саутгемптон" на его поле.

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