Система видеопомощи арбитрам будет действовать в еще одном топ-чемпионате Европы

Сегодня, 10:06

VAR дебютирует в Лиге 1 в поединке между "Марселем" и "Тулузой"

Фото AFP
Фото AFP

В новом сезоне чемпионата Франции будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает пресс-служба турнира. Впервые VAR будет задействована в матче 1-го тура между "Марселем" и "Тулузой", который состоится 10 августа. Напомним, в прошлом сезоне VAR уже использовалась в чемпионатах Италии и Германии.

Кстати, как мы сообщали ранее, зрителям покажут видеоповторы для арбитров в чемпионате Италии. но они будут показаны лишь только после того, как судья уже принял свое решение.

Система видеопомощи арбитрам впервые работала на чемпионате мира 2018 года. Первый случай на ЧМ-2018 с отмененным пенальти благодаря VAR случился в поединке группового раунда Бразилия – Коста-Рика (2:0). Сначала главный арбитр встречи голландец Бьорн Кейперс указал на "точку" после фола против Неймара, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение, отменив пенальти.

А впервые в истории на чемпионате мира арбитр назначил пенальти после видеоповтора в матче Франция – Австралия. Главный судья назначил пенальти после нарушения на Антуане Гризманне. Арбитр принял решение не сразу и был вынужден прибегнуть к помощи видеоповтора. Форвард лично исполнил удар и открыл счет во встрече.

Недавно полузащитник сборной Украины прокомментировал систему видеопомощи арбитрам на чемпионате мира. Андрей Ярмоленко о системе VAR: "Раньше я был против этого"

Ранее мы цитировал экс-арбитра ФИФА Олега Орехова: "Система VAR судьям надоест и начнут забывать, как о спрее".
футбол, чемпионат Франции, VAR

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Источники:

СЭ, Сегодня|Спорт

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