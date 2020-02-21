Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

Скандал государственного уровня: за Месси следили по указке президента Аргентины

21 февраля, 22:37

Открыто расследование против экс-президента Маурисио Макри и его правительства

В Аргентине разгорелся скандал государственного уровня. Бывшее правительство страны подозревается в организации слежки за 60-ю известными гражданами Аргентины, проживающих за рубежом, в том числе и за звездой "Барселоны" Лионелем Месси.

По информации Infobae, открыто расследование против экс-президента Маурисио Макри и его правительства. Открывший дело судья Родольфо Каникоба считает, что получение информации о гражданах было необоснованным. В частности, по запросу властям предоставлялись сведения о выездах Месси и остальных из страны.

В последнее время Месси часто попадает в различные скандалы. Все началось с того, что Месси публично поссорился со спортивным директором клуба Эриком Абидалем. Француз промолвился, что некоторые игроки "плавили" бывшего тренера команды Эрнесто Вальверде и разгневал Лионеля.

Реклама

После этого Месси едва не подрался с Марком-Андре тер Штегеном во время тренировки. По данным источника, перепалка между футболистами возникала в результате борьбы за мяч в игровом эпизоде.

В тренде
Уайлдер – Фьюри: когда начало и где смотреть второй бой супертяжеловесов

На волне скандалов появились слухи об уходе Месси из "Барселоны". Именитые клубы Европы уже выстроились в очередь, чтобы подписать аргентинца.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

президент футбол Лионель Месси

Источники: Eurosport , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
После матча с китайцами тренер
После матча с китайцами тренер "Днепра" заявил, что его команда подхватила вирусФутбол
Все результаты 24-го тура чемпионата Испании
Все результаты 24-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблицаФутбол
"Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси: прямая видеотрансляция товарищеского матчаЧУ по футболу
УЕФА исключил
УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и ГвардиолыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...