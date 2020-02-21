Скандал государственного уровня: за Месси следили по указке президента Аргентины

Открыто расследование против экс-президента Маурисио Макри и его правительства

В Аргентине разгорелся скандал государственного уровня. Бывшее правительство страны подозревается в организации слежки за 60-ю известными гражданами Аргентины, проживающих за рубежом, в том числе и за звездой "Барселоны" Лионелем Месси.

По информации Infobae, открыто расследование против экс-президента Маурисио Макри и его правительства. Открывший дело судья Родольфо Каникоба считает, что получение информации о гражданах было необоснованным. В частности, по запросу властям предоставлялись сведения о выездах Месси и остальных из страны.

В последнее время Месси часто попадает в различные скандалы. Все началось с того, что Месси публично поссорился со спортивным директором клуба Эриком Абидалем. Француз промолвился, что некоторые игроки "плавили" бывшего тренера команды Эрнесто Вальверде и разгневал Лионеля.

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После этого Месси едва не подрался с Марком-Андре тер Штегеном во время тренировки. По данным источника, перепалка между футболистами возникала в результате борьбы за мяч в игровом эпизоде.

На волне скандалов появились слухи об уходе Месси из "Барселоны". Именитые клубы Европы уже выстроились в очередь, чтобы подписать аргентинца.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону":

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