Скандал из-за цвета: перед игрой с "Динамо" УЕФА принял жесткое решение по "Мальме"

Шведскую команду лишили права выйти на четверговый поединок с киевлянами в своей домашней форме

В Киеве "Динамо" обыграло Мальме / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Как сообщает официальный сайт "Мальме", шведская команда проведет домашний матч Лиги Европы против киевского "Динамо" в четверг, 28 ноября, в выездной форме. Так решили в УЕФА, поскольку оттенки формы скандинавского клуба совпадают с обоими динамовскими комплектами.

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Вот как выглядит домашняя форма "Мальме"

Так выглядит гостевая форма "Мальме"

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Домашний и выездной комплекты формы "Динамо"

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Как утверждается на официальном сайте "Мальме", шведский клуб выступал против такого решения УЕФА, но безуспешно. В соответствии с правилами еврокубковых соревнований, ни одна домашняя команда не может играть в домашних футболках в тех случаях, когда нет достаточного контраста с любой цветовой комбинацией гостевого клуба.

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Примечательно, что в 1/16 финала предыдущей Лиги Европы "Мальме" играл против "Челси" в домашних небесно-голубых цветах, хотя по этому поводу тоже были вопросы у УЕФА. Тем не менее, согласно заявлению офицера Европейского футбольного союза, синий оттенок формы "Челси" был темнее экипировки киевского "Динамо", что, по мнению УЕФА, тогда обеспечивало приемлемый контраст с небесно-голубой раскраской "Мальме".

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Напомним, что в последних двух турах Лиги Европы "Динамо" предстоит побороться за путевку в 1/16 финала турнира. На данный момент, имея шесть очков, киевляне делят первое место с "Копенгагеном". На один пункт от них отстает "Мальме". В предыдущем поединке Лиги Европы команда Михайличенко в гостях разошлась миром с "Копенгагеном" 1:1.

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