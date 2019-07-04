Скандал на взлете: украинца убрали из состава венгерской команды за пост о "москальской роже"

Венгерский клуб "Халадаш" исключил украинца Юрия Габовду из заявки на матч с "Краснодаром-2"

Юрий Габовда. Фото: Instagram

Украинский полузащитник венгерского "Халадаша" Юрий Габовда не сможет помочь команде в контрольном матче с "Краснодаром-2" в пятницу, 5 июля. Данное решение приняло руководство венгерского клуба. "Наш клуб осуждает пост на странице Юрия Габовды в социальной сети. Футбол – это спорт, который вне политики. Габовда не сыграет завтра в товарищеском матче с "Краснодаром-2". Разумеется, мы спросили у Юрия об этом посте. Он ответил, что его аккаунт взломали", – заявили российскому порталу Championat в пресс-службе "Халадаша".

Ранее Габовда написал в Instagram: "Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!".

Позднее эта запись была удалена, а Габовда заявил, что его аккаунт взломали."Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали", – цитирует Габовду Tribuna.com.

Отметим, что Юрий Габовда выступает за венгерскую команду с 2018 года. Ранее 30-летний футболист играл за "Карпаты", "Кривбасс", "Таврию", "Гранит", минское "Динамо", "Рух" и "Балмазуйварош".

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