Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Скандал на взлете: украинца убрали из состава венгерской команды за пост о "москальской роже"

4 июля, 18:05

Венгерский клуб "Халадаш" исключил украинца Юрия Габовду из заявки на матч с "Краснодаром-2"

Юрий Габовда
Юрий Габовда. Фото: Instagram

Украинский полузащитник венгерского "Халадаша" Юрий Габовда не сможет помочь команде в контрольном матче с "Краснодаром-2" в пятницу, 5 июля. Данное решение приняло руководство венгерского клуба. "Наш клуб осуждает пост на странице Юрия Габовды в социальной сети. Футбол – это спорт, который вне политики. Габовда не сыграет завтра в товарищеском матче с "Краснодаром-2". Разумеется, мы спросили у Юрия об этом посте. Он ответил, что его аккаунт взломали", – заявили российскому порталу Championat в пресс-службе "Халадаша".

Ранее Габовда написал в Instagram: "Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!".

Позднее эта запись была удалена, а Габовда заявил, что его аккаунт взломали."Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали", – цитирует Габовду Tribuna.com.

Отметим, что Юрий Габовда выступает за венгерскую команду с 2018 года. Ранее 30-летний футболист играл за "Карпаты", "Кривбасс", "Таврию", "Гранит", минское "Динамо", "Рух" и "Балмазуйварош".

Смотрите, как "Севилья" громила "Краснодар" в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат России, чемпионат Венгрии, Юрий Габовда, ФК Краснодар

Вы сейчас просматриваете новость " Скандал на взлете: украинца убрали из состава венгерской команды за пост о "москальской роже"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Надежный товарищ: российский клуб попрощался с титулованным украинским футболистом

30 июня, 17:01

Михалик может продолжить карьеру в "Волыни", либо повесить "бутсы на гвоздь"

Российский чемпионат хотят расширить за счет других стран: заявление украинского босса ЦСКА

26 июня, 16:23

"Это не возврат чемпионата СССР", – уверяет Евгений Гинер, зазывая в РПЛ армян, казахстанцев и белорусов

В роддоме Житомира одновременно родили дочек свекровь и невестка

В Японии гигантская белая акула погибла в схватке с черепахой

Каменских взбудоражила сеть пышным бюстом и высунутым языком

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

В полиции сказали, из какого оружия пьяные "копы" убили мальчика

Меган Маркл и принц Гарри ко Дню отца показали новое фото сына

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

Украинский боксер эффектно нокаутировал экс-чемпиона мира

Семья подозреваемого в убийстве Лукьяненко отказывается от сына

Под Черниговом мужчина поймал гигантского сома

Kasta распродает все напольные весы по себестоимости

Володина предупредила, что случится 17 июля: коснется всех

Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

Сегодня, 15:43

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 11:18

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Украинские клубы готовятся к старту сезона: расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 12:22

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Вчера, 00:25

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Страсти накаляются: из-за комментария в Facebook чемпионку Европейских игр выгоняют из сборной Украины

2 июля, 22:13

Президент Федерации велоспорта настаивает на исключении Анны Соловей из рядов национальной команды

На Закарпатье 20-летняя девушка умерла после визита к стоматологу

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь