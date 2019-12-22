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Скандал после победы "Ливерпуля": "Золотой мяч" клубного ЧМ дали Салаху, хотя приз заслужил другой игрок

22 декабря, 01:13

По мнению болельщиков, лучшим игроком должны были признать Фирмино, забившего оба победных мяча "Ливерпуля"

Мохамед Салах

Мохамед Салах / Фото: Reuters

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира 2019 года, который вручается лучшему футболисту по итогам турнира, сообщает пресс-служба ФИФА. Напомним, в финальном матче соревнований, который состоялся в субботу в катарской Дохе на стадионе "Халифа Интернешнл", "Ливерпуль" одолел "Фламенго" со счетом 1:0, забив в дополнительное время.

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Отметим, что в финале с "Фламенго" Салах провел на поле практически всю встречу и был заменен незадолго до финального свистка. А в полуфинальном матче с мексиканским "Монтерреем" (2:1) Мохамед отыграл без замены, но ни в одном из этих поединков египтянин голами не отметился.

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Решение присудить "Золотой мяч" клубного ЧМ Салаху вызвало гневную реакцию болельщиков на странице FIFA в Twitter:

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  • За что? Это были явно не лучшие два матча в карьере Салаха!
  • Лучшим нужно было признать Фирмино. Или, на худой конец, Алисона
  • Фирмино забивает победный мяч в полуфинале. А затем – победный гол в финале. И что? И ничего! Странное решение ФИФА. Просто чтобы угодить Катару?

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Отметим, что "Ливерпуль" стал победителем клубного чемпионата мира впервые в своей истории. Команда получила право выступить в турнире, став победителем Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2018/19.

Смотрите, как "Ливерпуль" выигрывал Лигу чемпионов-2019

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Ливерпуль ФИФА Мохамед Салах клубный чемпионат мира Роберто Фирмино

Источник: Сегодня|Спорт

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