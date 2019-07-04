Скандал продолжается: рефери отказывался смотреть повторы, чтобы не назначить пенальти в ворота Бразилии

Аргентина запросила запись переговоров арбитра с видеоассистентом в полуфинале Кубка Америки

Арбитр не слушал помощников. Фото: AFP

Ассоциация футбола Аргентины запросила у Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) аудиозаписи переговоров главного арбитра матча 1/2 финала Кубка Америки Аргентина – Бразилия (0:2) Родди Самбрано с видеоассистентом.

Представители аргентинской команды остались недовольны судейством эквадорского рефери, который, по их мнению, не назначил в ворота бразильцев два пенальти.

КОНМЕБОЛ ранее подтвердила, что у Самбрано были проблемы при коммуникации со своим видеоассистентом Леоданом Гонсалесом из Уругвая до игры, однако к стартовому свистку связь была восстановлена.

По данным Globo Esporte, помехи в связи между арбитрами стали следствием неких действий службы безопасности президента Бразилии Жаира Болсонару, который присутствовал на стадионе.

В аргентинских СМИ появилась информация, что видеоассистент Гонсалес в обоих эпизодах, когда в ворота сборной Бразилии можно было назначить пенальти, просил Самбрано обратиться к VAR и пересмотреть момент. Сообщается, что Гонсалес после матча заявил инспектору, что в обоих случаях говорил Самбрано, что он должен назначить пенальти, однако эквадорец отказывался смотреть видеоповтор.

Также сообщалось, что бразильские фанаты не давали аргентинским футболистам спать перед полуфиналом Кубка Америки. План болельщиков сработал: из сборная всухую обыграла принципиального соперника.

Напомним, европейскую Лигу наций выиграла сборная Португалии:

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