Скандал с VAR, дубль англичанки и покер австралийки: третий тур на женском чемпионате мира

Сборная Шотландии выигрывала у Аргентины со счетом 3:0 за 15 минут до финального свистка, но умудрилась упустить победу и место в плей-офф

Футболистки сборной Шотландии вели 3:0, но упустили победу и место в плей-офф чемпионата мира. Фото: AFP

На женском чемпионате мира по футболу, который проходит во Франции, продолжаются поединки третьего тура группового этапа. Поздно вечером в среду состоялись заключительные матчи группового этапа женского чемпионата в квартете D.

Сборная Шотландии сыграла вничью с командой Аргентины со счетом 3:3. Голами в составе шотландской команды отметились Ким Литтл, Дженнифер Битти и Эрин Катберт. Аргентинские футболистки ответили дублем Флоренции Босегундо и голом Милагрос Менендес. В параллельной игре англичанки добились победы над Японией – 2:0. Дубль в этом матче на свой счет записала Эллен Уайт.

После этих матчей позиции в группе распределились следующим образом. На первом месте Англия с 9 очками, следом идет Япония, у которой 4 очка, третье место за Аргентиной – 2 очка. Замыкает квартет Шотландия (1 очко).

СКАНДАЛ С VAR. Поединок сборных Шотландии и Аргентины ознаменовался скандалом из-за VAR. Шотландки вели 3:0 до 74-й минуты, но затем пропустили два мяча в течение пяти минут. На 93-й минуте аргентинская команда получила право на пенальти после просмотра видеоповтора. Вратарь Ли Александер смогла отразить удар, но судьи вновь обратились к помощи VAR. По мнению арбитров, голкипер сборной Шотландии рано вышла из ворот и нарушила правила. Флоренсия Бонсенгудо на сей раз смогла забить и принесла своей команде ничью. После матча решение арбитров подверглось резкой критике, ведь вратарь даже если и вышла с линии, но едва заметно:

МАТЧИ ВТОРНИКА НА ЖЕНСКОМ ЧМ-2019. Сборная Италии уступила команде Бразилии в заключительном матче группы С. Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в матче забила Виейра да Силва Марта с одиннадцатиметровой отметки.

Футболистка Марта побила рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира

В параллельном матче сборная Австралии разгромила Ямайку со счетом 4:1. Автором покера стала Саманта Керр. У Ямайки гол на свой счет записала Гавана Солаун.

По итогам этих матчей сборные Италии и Австралии гарантировали себе участие в играх на выбывание. Команда Бразилии прошла в следующий тур с третьего места. Сборная Ямайки не сумела набрать ни одного очка в трех матчах и покидает турнир.

Напомним, мировое первенство продлится по 7 июля.

Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. 3-й тур. Группа С

Италия – Бразилия – 0:1 (0:0)

Гол: Марта, 74 (пенальти)

Ямайка – Австралия – 1:4 (0:2)

Голы: Солаун (49) – Керр (11, 42, 69, 84)

Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. 3-й тур. Группа D

Шотландия – Аргентина – 3:3 (1:0)

Голы: Литтл (12), Битти (49), Катберт (69) – Менендес (74), Бонсегундо (79, 90, с пенальти)

Япония – Англия – 0:2 (0:1)

Голы: Уайт (15, 84)

Напомним, чторанее на женском ЧМ-2019 тезка Криштиану Роналду устроила Ямайке "ужас из песни". Ямайские футболистки повторили счет знаменитого хита группы "Чайф". Кристиана Джирелли, как и португалец, выступает в составе "Ювентуса".

Нападающая сборной Италии Кристиана Джирелли Видео: Instagram

Также мы писали, что красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу. Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц.

Футболистка сборной Германии Сара Дебриц Видео: Instagram

Ранее американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.

Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Скандал с VAR, дубль англичанки и покер австралийки: третий тур на женском чемпионате мира". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"