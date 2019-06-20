Скандал с VAR, дубль англичанки и покер австралийки: третий тур на женском чемпионате мира
Сборная Шотландии выигрывала у Аргентины со счетом 3:0 за 15 минут до финального свистка, но умудрилась упустить победу и место в плей-офф
На женском чемпионате мира по футболу, который проходит во Франции, продолжаются поединки третьего тура группового этапа. Поздно вечером в среду состоялись заключительные матчи группового этапа женского чемпионата в квартете D.
Сборная Шотландии сыграла вничью с командой Аргентины со счетом 3:3. Голами в составе шотландской команды отметились Ким Литтл, Дженнифер Битти и Эрин Катберт. Аргентинские футболистки ответили дублем Флоренции Босегундо и голом Милагрос Менендес. В параллельной игре англичанки добились победы над Японией – 2:0. Дубль в этом матче на свой счет записала Эллен Уайт.
После этих матчей позиции в группе распределились следующим образом. На первом месте Англия с 9 очками, следом идет Япония, у которой 4 очка, третье место за Аргентиной – 2 очка. Замыкает квартет Шотландия (1 очко).
СКАНДАЛ С VAR. Поединок сборных Шотландии и Аргентины ознаменовался скандалом из-за VAR. Шотландки вели 3:0 до 74-й минуты, но затем пропустили два мяча в течение пяти минут. На 93-й минуте аргентинская команда получила право на пенальти после просмотра видеоповтора. Вратарь Ли Александер смогла отразить удар, но судьи вновь обратились к помощи VAR. По мнению арбитров, голкипер сборной Шотландии рано вышла из ворот и нарушила правила. Флоренсия Бонсенгудо на сей раз смогла забить и принесла своей команде ничью. После матча решение арбитров подверглось резкой критике, ведь вратарь даже если и вышла с линии, но едва заметно:
МАТЧИ ВТОРНИКА НА ЖЕНСКОМ ЧМ-2019. Сборная Италии уступила команде Бразилии в заключительном матче группы С. Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в матче забила Виейра да Силва Марта с одиннадцатиметровой отметки.
Футболистка Марта побила рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира
В параллельном матче сборная Австралии разгромила Ямайку со счетом 4:1. Автором покера стала Саманта Керр. У Ямайки гол на свой счет записала Гавана Солаун.
По итогам этих матчей сборные Италии и Австралии гарантировали себе участие в играх на выбывание. Команда Бразилии прошла в следующий тур с третьего места. Сборная Ямайки не сумела набрать ни одного очка в трех матчах и покидает турнир.
Напомним, мировое первенство продлится по 7 июля.
Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. 3-й тур. Группа С
Италия – Бразилия – 0:1 (0:0)
Гол: Марта, 74 (пенальти)
Ямайка – Австралия – 1:4 (0:2)
Голы: Солаун (49) – Керр (11, 42, 69, 84)
Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. 3-й тур. Группа D
Шотландия – Аргентина – 3:3 (1:0)
Голы: Литтл (12), Битти (49), Катберт (69) – Менендес (74), Бонсегундо (79, 90, с пенальти)
Япония – Англия – 0:2 (0:1)
Голы: Уайт (15, 84)
Напомним, чторанее на женском ЧМ-2019 тезка Криштиану Роналду устроила Ямайке "ужас из песни". Ямайские футболистки повторили счет знаменитого хита группы "Чайф". Кристиана Джирелли, как и португалец, выступает в составе "Ювентуса".
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