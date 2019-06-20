Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Скандал с VAR, дубль англичанки и покер австралийки: третий тур на женском чемпионате мира

20 июня, 11:14

Сборная Шотландии выигрывала у Аргентины со счетом 3:0 за 15 минут до финального свистка, но умудрилась упустить победу и место в плей-офф

Футболистки сборной Шотландии вели 3:0, но упустили победу и место в плей-офф чемпионата мира
Футболистки сборной Шотландии вели 3:0, но упустили победу и место в плей-офф чемпионата мира. Фото: AFP

На женском чемпионате мира по футболу, который проходит во Франции, продолжаются поединки третьего тура группового этапа. Поздно вечером в среду состоялись заключительные матчи группового этапа женского чемпионата в квартете D. 

Сборная Шотландии сыграла вничью с командой Аргентины со счетом 3:3.  Голами в составе шотландской команды отметились Ким Литтл, Дженнифер Битти и Эрин Катберт. Аргентинские футболистки ответили дублем Флоренции Босегундо и голом Милагрос Менендес. В параллельной игре англичанки добились победы над Японией – 2:0. Дубль в этом матче на свой счет записала Эллен Уайт.

После этих матчей позиции в группе распределились следующим образом. На первом месте Англия с 9 очками, следом идет Япония, у которой 4 очка, третье место за Аргентиной – 2 очка. Замыкает квартет Шотландия (1 очко). 

СКАНДАЛ С VAR. Поединок сборных Шотландии и Аргентины ознаменовался скандалом из-за VAR. Шотландки вели 3:0 до 74-й минуты, но затем пропустили два мяча в течение пяти минут. На 93-й минуте аргентинская команда получила право на пенальти после просмотра видеоповтора. Вратарь Ли Александер смогла отразить удар, но судьи вновь обратились к помощи VAR. По мнению арбитров, голкипер сборной Шотландии рано вышла из ворот и нарушила правила. Флоренсия Бонсенгудо на сей раз смогла забить и принесла своей команде ничью. После матча решение арбитров подверглось резкой критике, ведь вратарь даже если и вышла с линии, но едва заметно:

МАТЧИ ВТОРНИКА НА ЖЕНСКОМ ЧМ-2019. Сборная Италии уступила команде Бразилии в заключительном матче группы С. Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в матче забила Виейра да Силва Марта с одиннадцатиметровой отметки.

Футболистка Марта побила рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира

В параллельном матче сборная Австралии разгромила Ямайку со счетом 4:1. Автором покера стала Саманта Керр. У Ямайки гол на свой счет записала Гавана Солаун.

По итогам этих матчей сборные Италии и Австралии гарантировали себе участие в играх на выбывание. Команда Бразилии прошла в следующий тур с третьего места. Сборная Ямайки не сумела набрать ни одного очка в трех матчах и покидает турнир.

Напомним, мировое первенство продлится по 7 июля.

Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. 3-й тур. Группа С

Италия – Бразилия – 0:1 (0:0)
Гол: Марта, 74 (пенальти)

Ямайка – Австралия – 1:4 (0:2)
Голы: Солаун (49) – Керр (11, 42, 69, 84)

Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. 3-й тур. Группа D

Шотландия – Аргентина – 3:3 (1:0)
Голы: Литтл (12), Битти (49), Катберт (69) – Менендес (74), Бонсегундо (79, 90, с пенальти)

Япония – Англия – 0:2 (0:1)
Голы: Уайт (15, 84)

Напомним, чторанее на женском ЧМ-2019 тезка Криштиану Роналду устроила Ямайке "ужас из песни". Ямайские футболистки повторили счет знаменитого хита группы "Чайф". Кристиана Джирелли, как и португалец, выступает в составе "Ювентуса".


Нападающая сборной Италии Кристиана Джирелли Видео: Instagram

Также мы писали, что красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу. Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц.


Футболистка сборной Германии Сара Дебриц Видео: Instagram

Ранее американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.


Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег женский футбол, чемпионат мира

Вы сейчас просматриваете новость " Скандал с VAR, дубль англичанки и покер австралийки: третий тур на женском чемпионате мира". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девушки из Таиланда забили первый гол на чемпионате мира, но все равно были разгромлены

16 июня, 19:53

Таиланд забил первый мяч на женском ЧМ, но все равно крупно уступил Швеции

Роббен в юбке: дубль голландки из "Арсенала" отправил в нокаут Камерун на чемпионате мира

15 июня, 20:27

Сборная Голландии уверенно разделалась с африканками благодаря голам 22-летней нападающей

Какая боль: тезка Криштиану Роналду устроила Ямайке "ужас из песни"

14 июня, 21:09

Ямайские футболистки потерпели крупное поражение на чемпионате мира

Ответили за Фолкленды: Англия обыграла Аргентину и почти лишила их шансов выйти из группы женского ЧМ

15 июня, 00:08

Зрители увидели и голы, и незабитые пенальти

Повышение пенсий в июле: стало известно, кто получит прибавку

Почему вокруг вас всегда беспорядок?

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Женщинам о мужчинах: чего нельзя делать и говорить

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Зеленский нашел замену Климкину

Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото

Никто такого не ждал. Ковалев вернул титул и провел лучший бой

Метеозависимость: симптомы, лечение и профилактика

Kasta снижает цену на электрочайник Grunhelm в городе

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

"Я мог помешать Украине выиграть ЧМ": неожиданное признание динамовца Попова

18 июня, 12:41

По возвращении из Польши самый забивной защитник молодежного чемпионата мира удивил своей откровенностью

Тренер киевского "Динамо" возглавил казанский "Рубин"

17 июня, 15:53

Неожиданный тренерский трансфер между вице-чемпионами Украины и крушителями "Барселоны"

"Шахтер" – "Динамо": букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины

17 июня, 14:28

Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея

Соблазнительная диджей в бикини: дочка супертренера Петракова "играет" не хуже своего отца-чемпиона

17 июня, 13:27

Красотка модельной внешности поддерживала сборную Украины на всех поединках польского чемпионата мира

После встречи с Лэмпардом защитник сборной Украины заявил о подписании контракта с "Челси"

17 июня, 12:44

Эдуард Соболь и Фрэнк Лэмпард провели встречу во время совместного отдыха во французском Сен-Тропе

«Измените речь — изменится жизнь»

Предполагаемый жених Лободы сломал челюсть поклоннику

Названы подлинные причины майской авиакатастрофы в Шереметьево
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь