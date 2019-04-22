Скандал в АПЛ: Мохамеда Салаха сравнили с прыгуном-геем

В английской Премьер-лиге вспыхнули страсти вокруг артистизма звездного футболиста "Ливерпуля"

Момент, из-за которого разразился скандал. Фото: AFP

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок раскритиковал судейство Мартина Аткинсона в матче 35-го тура АПЛ против "Ливерпуля". "Ласточки" проиграли со счетом 0:2, а гнев Уорнока вызвал пенальти за фол на нападающем "Ливерпуля" Мохамеде Салахе. Уорнок считает, что египтянин симулировал.

"Думаю, эпизод не тянул на пенальти, но мы дали арбитру возможность назначить одиннадцатиметровый. Моррисон обхватил Салаха, но артистичность при падении заслуживала оценки 9.9. Уровень Тома Дейли", – сказал Уорнок на послематчевой пресс-конференции.

Том Дейли - британский прыгун в воду, специализирующийся в прыжках с 10-метровой вышки. Трехкратный чемпион мира, самый юный победитель чемпионатов Европы по прыжкам в воду среди мужчин, двукратный бронзовый олимпийский призер.

А еще Том Дейли – открытый гей. О том, что он гомосексуалист, Дейли признался в 2013 году, сделав каминг-аут с помощью видеоролика на Youtube. В 2016 году он сыграл свадьбу с ЛГБТ-активистом Дастином Лэнс Блэком.

Напомним, обыграв "Кардифф", "Ливерпуль" вернул себе первую строчку чемпионата Англии. Команда Мохаммеда Салаха на два очка опережает "МанСити", но у клуба Александра Зинченко есть игра в запасе.

Также ранее сообщалось, что в Манчестере дорожный знак злобно "потроллил" команду Зинченко и Гвардиолы. Болельщикам "горожан" насыпали соли на раны, вспомнив о системе VAR, лишившей их команду полуфинала ЛЧ.

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