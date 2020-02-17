Скандал в "Барселоне": боссы клуба заплатили миллион, чтобы очистить свое имя и очернить Месси и Пике

Компания, с которой заключался контракт, управляет ста аккаунтами в Twitter и Facebook

Барселона / Фото: Twitter

"Барселона" наняла компанию для защиты имиджа президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях. Об этом сообщает авторитетное испанское издание Marca. Ранее мы писали, что "Барселоне" разрешили сделать покупку "вне окна"из-за травмы игрока за 125 млн евро.

Цель такого шага "блаугранас" состоит в том, чтобы создать общественное мнение через социальные сети, защитить репутацию Бартомеу и очистить имидж всего совета директоров, а в ответ нанести ущерб бывшим игрокам каталонцев, нынешнему составу и противникам совета директоров.

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Компания, с которой заключался контракт, управляет ста аккаунтами в Twitter и Facebook. Нападениям подвергались социальные сети таких людей, как Лионель Месси, Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль. Отмечается, что в сообщениях нападали на Месси за его задержки с подписании нового контракта, на Пике — за ситуацию с Кубком Дэвиса и на игроков в целом, обвиняя их в излишнем богатстве.

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Аккаунты атакующих в социальных сетях не являются официальными. Начало этих записей датируется 2017 годом. Интересно, что "Барселона" подтверждает факт найма компании, услуги которой обошлись ей в 1 миллион евро, но отрицает осведомленность о содержании этих сообщений. Издание отмечает, что оплата за услуги компании производилась по шести различным счетам.

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