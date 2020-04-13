Скандал в "Барселоне": клуб хочет подать в суд на бывшего вице-президента

В "Барселоне" состоялась массовая отставка руководителей клуба – сразу шесть членов совета директоров покинули свои должности. Эмили Руссо, один из ушедших в отставку, заявил о воровстве в клубе. "Кто-то запустил свои руки в клубную кассу" – сказал Руссо, приведя в пример договор "сине-гранатовых" с компанией I3 Ventures, цена которого была явно завышена. После этого каталонский клуб выступил с заявлением о намерении подать в суд за такие слова.

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"В свете серьезных и необоснованных обвинений "Барселона" категорически отрицает любые действия, которые могут быть названы коррупцией. Мы оставляем за собой право предпринимать необходимые юридические действия", – говорится в заявлении клуба.

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Кстати, "Барселону" ждет банкротство" – клубу Месси предрекли кончину из-за коронавируса. Армагеддон для гранда испанского футбола прогнозирует претендент на пост президента клуба Виктор Фонт.

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