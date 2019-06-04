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Скандал в чемпионате Испании: клуб подозревают в сдаче решающего матча за Лигу чемпионов

4 июня, 14:20

В рамках операции "Ойкос" задержан бывший нападающий ряда испанских клубов Карлос Аранда

Фото: AFP

Семь футболистов "Вальядолида" были подкуплены перед матчем 38-го тура чемпионата Испании против "Валенсии", утверждает El Mundo Deportivo. При этом подкуп могли осуществить третьи лица с целью игры на тотализаторе.

В записи переговоров, сделанной полицейскими, присутствуют следующие слова: "Смотри, приятель, "Валенсия" выигрывает первый и второй тайм, так?", "Куплено семь игроков, не больше". Их произносит бывший нападающий ряда испанских клубов Карлос Аранда, задержанный в рамках операции "Ойкос".

В рамках операции полиция задержала несколько связанных с футболом людей, которые обвиняются в коррупции и отмывании денег. Среди них – бывший футболист "Реала" Рауль Браво и президент "Уэски" Агустин Лаоса.

Победа "Валенсии" над "Вальядолидом" со счетом 2:0 вывела ее в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19, отправив "Хетафе" в Лигу Европы.

Напомним, что "Валенсия" выиграла Кубок Испании, обыграв в финале "Барселону". Таким образом "Валенсия" завоевала Кубок Испании в 8-й раз в истории. В предыдущий раз "летучие мыши" становились победителями турнира в 2008 году. 

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Тег Валенсия, чемпионат Испании, договорной матч, Вальядолид

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