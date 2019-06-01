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Скандал в финале африканской Лиги чемпионов: система видеопомощи арбитрам оказалась неисправной

1 июня, 09:08

"Эсперанс" выиграл африканскую Лигу чемпионов, ответный матч против "Видада" продлился только час

Система VAR в африканской Лиге чемпионов оказалась нерабочей
Система VAR в африканской Лиге чемпионов оказалась нерабочей. Фото: AFP

Футбольный клуб "Эсперанс" из Туниса второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) после того, как второй матч финала турнира с марокканским клубом "Видад" не был доигран из-за неработающей системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Первая игра финала, прошедшая в Рабате, завершилась со счетом 1:1. Ответная встреча состоялась в пятницу в Радесе. "Эсперанс" на 41-й минуте вышел вперед благодаря голу Юсефа Белайли. На 59-й минуте "Видад" сравнял счет, но гол не был засчитан. Представители марокканской команды попросили арбитров воспользоваться VAR, но система не работала. Как сообщают тунисские СМИ, официальные лица до игры знали о неработающей VAR, но игроки, скорее всего, не были в курсе обстоятельств.

Данная ситуация вызвала протесты со стороны тренера "Видада" и запасных команды. Последовала негативная реакция болельщиков, которые начали забрасывать игроков и тренеров марокканского клуба бутылками с водой. В результате футболисты "Видада" ушли в раздевалку. После 1,5 часовой паузы матч не был возобновлен, а судья присудил победу тунисской команде.

"Эсперанс" в четвертый раз в истории выиграл Лигу чемпионов CAF.

Напомним, что в субботу будет сыгран финал Лиги чемпионов УЕФА. В нем встречаются "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Мы проведет текстовый онлайн финала ЛЧ, а накануне мы рассказали, почему этот сезон Лиги чемпионов – лучший в истории.

Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" состоится 1 июня на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Напомним, что обе команды пробились в финал после невероятных камбеков.

"Тоттенхэм" проиграл дома "Аяксу" 0:1, а затем на выезде "горел" 0:2, но во втором тайме сумел забить три мяча и пройти дальше! Как это было:

"Ливерпуль" проиграл на выезде "Барселоне" 0:3 и уже никто не верил в англичан, но они дома собрались и победили 4:0! Как это было:

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Тег Африка, VAR, Эсперансе

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Сегодня|Спорт

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