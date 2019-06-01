Скандал в финале африканской Лиги чемпионов: система видеопомощи арбитрам оказалась неисправной
"Эсперанс" выиграл африканскую Лигу чемпионов, ответный матч против "Видада" продлился только час
Футбольный клуб "Эсперанс" из Туниса второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) после того, как второй матч финала турнира с марокканским клубом "Видад" не был доигран из-за неработающей системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Первая игра финала, прошедшая в Рабате, завершилась со счетом 1:1. Ответная встреча состоялась в пятницу в Радесе. "Эсперанс" на 41-й минуте вышел вперед благодаря голу Юсефа Белайли. На 59-й минуте "Видад" сравнял счет, но гол не был засчитан. Представители марокканской команды попросили арбитров воспользоваться VAR, но система не работала. Как сообщают тунисские СМИ, официальные лица до игры знали о неработающей VAR, но игроки, скорее всего, не были в курсе обстоятельств.
Данная ситуация вызвала протесты со стороны тренера "Видада" и запасных команды. Последовала негативная реакция болельщиков, которые начали забрасывать игроков и тренеров марокканского клуба бутылками с водой. В результате футболисты "Видада" ушли в раздевалку. После 1,5 часовой паузы матч не был возобновлен, а судья присудил победу тунисской команде.
"Эсперанс" в четвертый раз в истории выиграл Лигу чемпионов CAF.
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