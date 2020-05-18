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Скандал в Корее: на матче футболистов вместо болельщиков поддерживали секс-куклы

18 мая, 12:17

Олег Люлька

ФК "Сеул" принес извинения за использование секс-игрушек, заявив, что должным образом их не проверил

Южнокорейский клуб "Сеул" угодил в скандал, попытавшись оригинальным образом решить проблему отсутствия зрителей на трибунах, связанную с борьбой против распространения коронавируса. На матче против "Кванджу" "Сеул", являющийся чемпионом страны-2016, заполнил болельщицкие места секс-куклами, предоставленными клубу компанией по производству товаров для взрослых.

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В итоге на трибунах стадиона "Сеула" были размещены 30 одетых манекенов, среди которых 25 были женского пола, некоторые игрушки при этом рекламировали порносайты.

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После волны возмущения в социальных сетях ФК "Сеул" был вынужден принести извинения за использование секс-игрушек, заявив, что в клубе должным образом не проверили, какими манекенами снабдил их новый партнер.

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Ранее олимпийского чемпиона из Кореи наказали за неудачную шутку. Мастер шорт-трека Лим Хе Чун в присутствии девушек снял штаны со своего партнера по команде, за что его на год отстранили от соревнований и оштрафовали на 2500 долларов, расценив действия спортсмена как сексуальные домогательства.

Также мы писали, что порносайт заинтересовался названием стадиона "Барселоны". Заявление каталонского гранда о желании на год продать имя своей арены получило неожиданный отклик.

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стадион футбол болельщики Южная Корея секс-кукла

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