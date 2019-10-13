Скандал – в лагере соперников Украины: звезде "Реала" закрыли двери в сборную

Лука Йович / Фото: Reuters

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович не вызван на матч 14 октября с литовцами в сборную Сербии, которая является одним из соперников Украины в борьбе за выход в финальную часть Евро-2020.

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Официальная причина отсутствия в лагере сербской сборной Йовича, которого Transfermarkt оценивает в 60 млн евро, пока не названа, ведь он не залечивает травму. Однако издание AS сообщает, что у Луки – конфликт с главным тренером сборной Сербии Любишей Тумбаковичем.

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В сентябрьском цикле евроотбора Йович пропустил матч сборной против Люксембурга (3:1) якобы из-за травмы, а затем через несколько дней сыграл за "Реал" в чемпионате Испании. Главный тренер сборной Сербии решил наказать нападающего за симуляцию повреждения и в этот раз вообще не вызвал в национальную команду.

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Напомним, ранее Украина обыграла Литву 2:0, на 99 процентов обеспечив себе путевку на Евро. Для попадания в финальную часть чемпионата Европы команде Шевченко нужно сыграть вничью с Португалией в понедельник в Киеве или в ноябре не проиграть 0:6 Сербии в Белграде.

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