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Скандал в мини-футболе: украинцев не пустили в Австралию на чемпионат мира

30 сентября, 16:54

В пресс-службе федерации, в шутку или нет, предложили доукомплектовать команду местной диаспорой

В аэропорту Перта нашу команду встретили болельщики

В аэропорту Перта нашу команду встретили болельщики / Фото: Facebook

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Сборная Украины из-за бюрократических проблем в неполном составе прилетела в Австралию на чемпионат мира 2019 по мини-футболу. Из заявленных на турнир 22 футболистов визы получили только 8 украинских спортсменов, среди которых нет ни одного голкипера. Команда уже подала апелляцию на отказ в выдаче виз. Если она окажется успешной, то остальные футболисты вскоре отправятся в Австралию, но начнут играть только со второго тура.

1 октября у Украины запланирован матч с Ливаном, и футболистов на игру не хватает. Поэтому в федерации мини-футбола Украины в шутку решили дополнить команду представителями диаспоры:

"Поскольку в составе команды на первый матч есть только 5 игроков и тренеры, мы решили поддержать идею нашего президента Владимира Зеленского и пойти немного дальше. Выдавать паспорта нашей страны нашей диаспоре здесь мы не можем, но заявить пару игроков из местной украинской команды мы можем. Итак, после вечерней тренировки будет решено, кто из "Казаков Перта" присоединится к нашей команде", – написали на странице в Facebook.

На чемпионате мира по мини-футболу сборная Украины 1 октября сыграет против Ливана (начало в 16:00), 3 октября против Румынии (15:30), а 5 октября против сборной Нигерии (15:30).

Состав сборной Украины:

1. Виктор Пантелейчук ("Агромат"/"Гриффин")

2. Виталий Харченко ("Фактотум")

3. Виктор Цой ("Киевгорстрой")

4. Евгений Заяц ("Альтернатива")

5. Андрей Хомин ("Фактотум")

6. Стив Вархомий

7. Денис Оробченко

8. Евгений Заяц ("Фактотум")

9. Евгений Задорожный ("Фактотум"), играющий тренер

Напомним, что Украина получила право провести чемпионат мира по мини-футболу. В 2021 году турнир пройдет в Киеве.

Мини-футбол – это игра на открытом стадионе (в отличие от футзала) с синтетическим покрытием размером до 30 на 50 метров. Команды играют в формате 5 на 5 плюс вратари. Кроме того, в футзал играют мячом четвертого размера, в мини-футбол – пятого. В мини-футболе играют два тайма по 20 минут. Это грязное игровое время – отсчет не останавливается во время аутов и прочих остановок игры.

Смотрите, как Португалия обыграла Испанию в финале футзального Евро-2018:

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чемпионат мира мини-футбол Сборная Украины по мини-футболу

Источники: sport.ua , Facebook

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