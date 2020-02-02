Скандал в Париже: тренер "ПСЖ" у бровки поля применил силу к Мбаппе, чтобы усмирить звезду

Самый дорогой футболист мира обиделся на то, что его заменили. Но Тухель не дал Килиану уйти в раздевалку

Матч 22-го тура чемпионата Франции, в котором "ПСЖ" дома разгромил "Монпелье" (5:0), ознаменовался скандалом. Форвард парижан Килиан Мбаппе, которого портал Transfermarkt называет самым дорогим футболистом мира (200 млн евро), выразил публичное недовольство своей заменой. По отношению к Мбаппе, недавно накормившему Неймара по ходу игры, главному тренеру "ПСЖ" пришлось применить силу.

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Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заменил Килиана Мбаппе, ставшего автором одного из пяти голов своей команды, на 68-й минуте уже при счете 5:0, когда игра была сделана. Вместо Мбаппе вышел Мауро Икарди. Тем не менее Килиану страшно не понравилось, что наставник убрал его с поля, и в знак протеста нападающий парижан решил покинуть стадион, сразу направившись в раздевалку.

Однако Томас Тухель силой не дал Килиану Мбаппе это сделать. Он остановил форварда и секунд пятнадцать держал его руками, не давая никуда идти и при этом, видимо, объясняя, что поменял его лишь для того, чтобы поберечь для будущих матчей. В итоге Мбаппе отказался от намерения уйти в раздевалку и отправился на трибуну к своим партнерам.

"Это не лучшая ситуация для нас, но мы не единственный клуб, который с ней столкнулся, – прокомментировал уже после матча этот скандал главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель. – Я уже думаю о матче с "Боруссией" в Лиге чемпионов. Такие ситуации отвлекают. Я не сержусь на Мбаппе, но мне грустно, потому что в такой реакции не было необходимости. Здесь я тренер, а не кто-то другой. Я принимаю решения, и так будет всегда. Мы играем не в теннис, а в футбол, мы должны проявлять уважение"

Ранее мы рассказывали, что Мбаппе страдает от своей популярности: игрок "ПСЖ" пожаловался, что не может нормально "лизнуть мороженное".

Смотрите, как забивает Мбаппе

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