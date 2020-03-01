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Скандал в России: "мегамужика" с коронавирусом положили в общую палату

1 марта, 17:21

Руководство больницы потребовало от соседей футболиста Давида Берова молчать. Но они не стали держать язык за зубами

В Москве 29-летнего футболиста с подозрением на коронавирус положили в больнице в общую палату, сообщает телеграм-канал Baza. В инфекционную больницу №1 столицы РФ госпитализировали Давида Берова, который недавно вернулся из Милана. Беров – игрок команды Любительской футбольной лиги "Мегамужики". Ранее мы сообщали, что матч в Москве между командами "СССР" и "Мегамужики" отменили из-за коронавируса.

По словам соседа Давида Берова по общей палате Аслана Субханкулова, анализы подтвердили, что у Берова коронавирус. После этого футболиста перевели в отдельную палату, а главный врач больницы потребовал, чтобы соседи Берова по палате не рассказывали о том, что находились с ним в одной комнате.

"Врачи требуют, чтобы мы говорили, что у нас были отдельные боксы", – сказал Субханкулов

У всех соседей Берова уже взяли повторные анализы.

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Ранее мы сообщали, что появилась первая жертва в мировом футболе: иранская спортсменка скончалась от коронавируса. 23-летняя Ильхам Шейхи умерла после 10-дневной госпитализации.

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чемпионат России коронавирус Давид Беров

Источник: Сегодня|Спорт

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