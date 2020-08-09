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Скандал в российском футболе: нефтяной олигарх из Киева снимает московский "Спартак" с чемпионата

9 августа, 23:14

Олег Люлька Олег Люлька

Владелец "Спартака" Леонид Федун резко отреагировал на два пенальти, назначенные в ворота его клуба

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун резко отреагировал на судейство в домашнем матче первого тура российской Премьер-Лиги с "Сочи" (2:2). Арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота москвичей два пенальти. Оба игроки гостей реализовали и ушли за счет этого от поражения.

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"Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!" – приводит слова хозяина московского клуба Леонида Федуна "Спорт-экспресс"

Леонид Федун

Леонид Федун / Фото: Getty Images

Отметим, что 64-летний миллиардер Леонид Федун является вице-президентом российской нефтяной компании "ЛУКОЙЛ". Родом владелец "Спартака" из Киева.

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Смотрите второй пенальти в ворота "Спартака"

Добавим, что "Спартак" был недоволен судейством в чемпионате России еще и по итогам прошлого сезона, выразив свои претензии в открытом письме главе департамента судейства РФС венгру Виктору Кашшаи. Тому самому, который не увидел метровый гол украинца Девича на Евро-2012 в ворота Англии.

Смотрите, как "Ливерпуль" громил "Спартак" в Лиге чемпионов

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судейство чемпионат России Спартак Москва Леонид Федун
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