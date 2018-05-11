Скандалист Балотелли может стать одноклубником Ярмоленко

Сегодня, 10:22

Будущий тренер "Боруссии" хочет видеть итальянского форварда в своей команде

Марио Балотелли. Фото AFP
Марио Балотелли. Фото AFP

Во время летней паузы в дортмундской "Боруссии" сменится тренер. Главным кандидатом на пост рулевого является наставник "Ниццы" Люсьен Фавр. Как стало известно TMW, одним из своих первых приобретений швейцарский специалист намерен сделать Марио Балотелли, с которым последние два сезона работал во французском клубе.

Отметим, что если трансфер состоится, то 27-лений форвард достанется "шмелям" бесплатно, потому что по окончании текущего сезона он покинет французский клуб на правах свободного агента.

Ранее сам Балотелли заявлял, что хочет продолжить карьеру в Италии, и сообщалось, что он ведет переговоры с "Ромой". В сезоне 2017/2018 на счету итальянца 24 забитых мяча в 36 матчах за "Ниццу".

Напомним, в составе немецкого клуба выступает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко. Ранее мы писали, что трансфер Ярмоленко из "Динамо" в "Боруссию" попал под подозрение следствия. Суд арестовал часть платежа солидарности с целью сохранения вещественных доказательств.

Ранее мы писали, что "Боруссия" не продаст Ярмоленко: украинец получит место на острие атаки. Издание Kicker провело свое расследование: украинский футболист попал в список перспективных игроков.

Интересно, что немного ранее Bild утверждал, что "Борусия" может избавиться от Ярмоленко ближайшим летом. Кроме украинца в списке ненужных игроков значилось шесть человек.
футбол, Марио Балотелли, Боруссия Дортмунд, ФК Ницца, Люсьен Фавр

Вы сейчас просматриваете новость "Скандалист Балотелли может стать одноклубником Ярмоленко". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ua-football

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штегер. Фото AFP

Битва за "бронзу" в Бундеслиге: онлайн 31-го тура чемпионата Германии

22 Апреля, 21:38

Расписание, результаты и таблица поединков тура в Бундеслиге

Футбол

"Боруссия" разгромила "Байер" со счетом 4:0. Фото AFP

"Боруссия" громит "Байер": Ярмоленко сидел на лавке для запасных

21 Апреля, 21:54

Марко Ройс не забил пенальти в первом тайме, но оформил дубль во втором
Загрузка...

Футбол

Андрей Ярмоленко. Фото AFP

Трансфер Ярмоленко из "Динамо" в "Боруссию" попал под подозрение следствия

20 Апреля, 17:32

Суд арестовал часть платежа солидарности с целью сохранения вещественных доказательств

Футбол

Андрей Ярмоленко. Фото Getty

"Боруссия" не продаст Ярмоленко: украинец получит место на острие атаки

20 Апреля, 14:35

Расследование Kicker: украинский футболист попал в список перспективных игроков

Другие

Андрей Ярмоленко. Фото Getty

Ярмоленко снова в "улье": главные спортивные события уикенда

20 Апреля, 10:32

Украинские хоккеисты близки к повышению в классе, интрига в чемпионате Италии и тур чемпионата Украины

Футбол

Коноплянка открыл счет. Фото AFP

Евгений Коноплянка забил гол команде Андрея Ярмоленко

15 Апреля, 18:26

Рурское дерби в Бундеслиге выиграл клуб из Гельзенкирхена
Загрузка...