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Скандальная система VAR будет использоваться в финальной части Лиги наций

3 июня, 13:43

УЕФА впервые внедряет систему видеопомощи арбитрам в международных турнирах

Фото: AFP

Систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут использовать в финальной части Лиги наций, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА. Турнир четырех пройдет в Португалии с 5 по 9 июня. За победу в дебютном турнире будут бороться Португалия, Англия, Швейцария и Голландия.

Все результаты и итоговая таблица Лиги наций

Согласно жеребьевке, в полуфинале Португалия сыграет со Швейцарией, а Англия померяется силами с Голландией. Матч за третье место и финал состоится в один день.

Победители полуфиналов выходят в финал. Проигравшие сойдутся в матче за третье место. Если к концу основного времени счет равный, судья добавит 30 минут дополнительного времени, где у команд будет четвертая замена. Если победитель не определится, команды проведут серию 11-метровых. Во всех матчах используется компьютерная система определения взятия ворот.

Победитель Лиги наций получит 71-сантиметровый трофей из стерлингового серебра, а также 10,5 млн евро. Финалисту достанется 9 млн евро, команда, занявшая третье место, заработает 8 млн евро, четвертое – 7 млн евро.

Ранее мы писали, что система видеопомощи арбитрам оказалась неисправной, из-за чего возник скандал. "Эсперанс" выиграл африканскую Лигу чемпионов, ответный матч против "Видада" продлился только час.

Ранее мы писали, что курьез из Испании: арбитр обратился за помощью к VAR, а там никого не оказалось. Помощники рефери сидят в специальной комнате, но в этот раз в ней никого не оказалось.

Отметим, что в финале Лиги чемпионов был назначен сомнительный пенальти за рукой Сиссоко. Арбитр встречи указал на 11-метровую отметку, не использовав систему VAR. В итоге Ливерпуль обыграл "Тоттенхэм" и в шестой раз в истории завоевал трофей.

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Тег Лига наций, VAR

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Источники:

UEFA.com , Сегодня|Спорт

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