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Скандальное место: Франция примет Украину на стадионе, где не умеют включать гимн гостевой команды

18 декабря, 14:01

Чемпионы мира сыграют с командой Шевченко на арене, оскандалившейся во время игры с Албанией

"Стад де Франс"

"Стад де Франс" / Фото: YouTube

Сборная Франции определилась с местом проведения весеннего товарищеского матча против Украины. Как сообщила Украинская ассоциация футбола, контрольный поединок состоится 27 марта на "Стад де Франс" в Париже. Эта арена является домашней для действующих чемпионов мира – команды Дидье Дешама.

Отметим, что сборная Украины четыре раза уже играла на этом стадионе против французов – один поединок свела вничью и трижды потерпела поражение. В последний раз это произошло в ответном матче плей-офф за выход на ЧМ-2014, когда после домашней виктории 2:0 подопечные Михаила Фоменко уступили французам на их поле со счетом 0:3 и не попали на мундиаль.

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Напомним, 30 марта сборная Украины в рамках подготовки к финальной части Евро-2020 сыграет еще и против Польши – и тоже на выезде.

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Добавим, что "Стад де Франс", на котором 27 марта пройдет матч Франция – Украина, расположен в северном пригороде Парижа Сен-Дени. Стадион был построен специально к чемпионату мира-1998, который сборная-хозяйка триумфально выиграла, одолев в финале бразильцев со счетом 3:0. В настоящее время арена вмещает 81 338 зрителей.

Кстати, недавний матч Франция – Албания на "Стад де Франс" ознаменовался скандалом. Вместо албанского гимна включили гимн Андорры. Театр абсурда продолжился, когда извинения за этот прокол французы принесли не Албании, а Армении.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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товарищеский матч Сборная Украины сборная Франции Евро-2020 Сен-Дени

Источник: Сегодня|Спорт

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