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Скандальный баннер на матче Кубка Украины: фанаты требовали освободить американского полицейского

17 июня, 16:02

Елена Павлова Елена Павлова

Болельщики находились за забором небольшой арены под Ужгородом

Полуфинальный матч Кубка Украины "Минай" – "Динамо" (0:2) оказался очень богатым на события не только на футбольном поле. Так, болельщики, которые находились за забором арены под Ужгородом, вывесили баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Ранее мы сообщали про массовое нарушение карантина на матче "Минай" – "Динамо" и болельщиков на "скорой".

На баннере написано #FreeDerekChauvin – освободите Дерека Шовина. Болельщики какой из команд вывесили этот скандальный баннер, пока не ясно, но находится он рядом с другим баннером в поддержку "Миная". Отметим, что официально матч "Минай" – "Динамо" проходит без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Но болельщики могут наблюдать за встречей, находясь за забором.

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На матче за забором также присутствуют и фанаты киевского "Динамо", но они свои баннеры расположили в другом месте. Многие фанаты, чтобы видимость была получше, взобрались на машину скорой помощи и другие авто, расположенные по соседству с полем.

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Напомним, что афроамериканца Джорджа Флойда задержали 25 мая по подозрению в использовании поддельного чека на 20 долларов в магазине. Один из полицейских – Шовин – больше пяти минут прижимал шею Флойда к земле коленом, хотя тот повторял, что не может дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его забрали в госпиталь, где он вскоре умер.

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Четверых полицейских, участвовавших в задержании, уволили. 29 мая Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали. А 3 июня обвинения выдвинули и трем его коллегам.

Смотрите, как "Динамо" уступило "Шахтеру" в чемпионате Украины

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Динамо Киев Кубок Украины баннер Минай

Источник: ua.tribuna.com

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