Скандальный бразилец Неймар сыграл впервые в сезоне. И сразу же забил гол

Неймар / Фото: AFP

Сборные Бразилии и Колумбии провели товарищеский матч в США. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. В составе многократных чемпионов мира отличились Каземиро и Неймар, за Колумбию дубль оформил Луис Муриэль.

Отметим, что для Неймара этот матч стал первым со старта нынешнего сезона. Форвард "Пари-Сен-Жермен" вышел в стартовом составе своей сборной. В текущем сезоне "ПСЖ" еще не привлекал звездного нападающего к матчам из-за ситуации с возможным его переходом в "Барселону". Однако сделка в итоге не состоялась.

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Бразилия – Колумбия – 2:2

Голы: Каземиро (19), Неймар (58) – Муриэль (25, пен, 34)

Ранее мы писали, что Неймар и "Барселона" пошли войной друг на друга: все подробности скандала на 100 млн евро. Судебное дело между сторонами долго откладывалось, но теперь конфликт снова набирает обороты.

Смотрите, как Неймар забивает за "ПСЖ":

Между тем, оставшись в "ПСЖ", Неймар подрался с Роналду. В рекламном ролике бразилец с португальцем в образе дворян дерутся на шпагах, которые во время поединка превращаются в световые мечи из легендарной голливудской франшизы "Звездные войны".

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