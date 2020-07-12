Скандальный динамовец подрался со своим одноклубником в Турции: его тут же убрали из команды

Вингер сборной Люксембурга и киевского "Динамо" Жерсон Родригес, на правах аренды выступающий за аутсайдера чемпионата Турции "Анкарагюджю", влип в очередной скандал. Как сообщают турецкие СМИ, накануне Жерсон подрался со своим одноклубником – хорватом Анте Кулушичем. Ранее скандалист из "Динамо" нарвался на крупный штраф в Турции за аплодисменты арбитру.

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Президент "Анкарагюджю" Фатих Мерт уже отреагировал на драку. По его решению Жерсон Родригес исключен из заявки команды на игру чемпионата Турции против "Галатасарая". При этом в заявке нашлось место Кулушичу, с которым подрался динамовец, сообщает Beinsports.

Жерсон Родригес / Фото: Getty Images

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Отметим, что в "Анкарагюджю" 25-летний люксембуржец не только скандалит, но и исправно забивает. На его счету 6 голов (4 из них – с пенальти) и 2 ассиста в 11 матчах.

Напомним, ранее появились подробности скандального поведения люксембуржца в Киеве. Кроме конфликта с главным тренером команды Алексеем Михайличенко, Родригес отметился тем, что приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром. При этом уточнялось, что нарушением режима Жерсон отличался и в предыдущих командах.

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