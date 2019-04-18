Скандальный форвард "Атлетико"отказался тренироваться с командой после отстранения до конца сезона
В клубе считают что оскорбление Костой рефери нанесло им серьезный репутационный урон
Форвард "Атлетико" Диего Коста пропустил сегодняшнюю утреннюю тренировку команды, сообщает AS. По сведениям издания, у 30-летнего нападающего не имеется проблем со здоровьем. В четверг утром он прибыл на клубную базу, но не работал с партнерами по команде по собственной инициативе.
Предполагается, что такое решение футболиста может быть связано с возможным штрафом, который может быть наложен на него "матрасниками". Вчера игрок получил уведомление, в котором сказано, что в клубе возбуждено дисциплинарное производство по итогам его восьмиматчевой дисквалификации.
В "Атлетико" считают, что оскорбление Костой рефери в матче чемпионата Испании с "Барселоной" нанесло серьезный репутационный урон клубу. После игры в испанских СМИ появился отрывок из отчета арбитра матча Мансано: "Игрок был удален по той причине, что он громко кричал мне: "С*ал я на твою мать-шл*ху".
В нынешнем сезоне Коста сыграл за "Атлетико" 21 матч, забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи.
Ранее мы писали, что форвард "Атлетико" забил самый быстрый мяч в истории Суперкубка УЕФА. Диего Коста открыл счет в матче против "Реала" в Таллине, а его команда завоевала трофей.
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